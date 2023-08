ASSE – Mercato : une piste se referme pour Maxence Rivera

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

S'il fait partie des joueurs sur lesquels Laurent Batlles ne compte plus et qu'il n'a pas convaincu lors de la pré-saison, Maxence Rivera (21 ans) ne sait pas encore où il rebondira cet été. En fin de contrat dans un an, l'ailier dispose de plusieurs touches après son prêt réussi au Puy-en-Velay.

Annecy avait coché son nom... mais seulement pour le National 1

Jusqu'à présent, la piste principale menait au FC Annecy, repêché in-extrémis en Ligue 2, mais celle-ci s'est refermée pour Maxence Rivera. Le Dauphiné Libéré nous apprend en effet qu'avec les arrivées du strasbourgeois Kandil et du rémois Adeline, les Rouges ne sont plus en quête d'ailiers sur ce Mercato.

Maxence Rivera était bel et bien une piste du club haut-savoyard mais seulement dans l'hypothèse où les Rouges faisaient la saison en National 1. Comme l'ASSE, le « Fécé » a donc jugé que l'ancien Ponot n'était pas encore totalement mûr pour les joutes de Ligue 2...

Podcast Men's Up Life