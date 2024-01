ASSE - Mercato : une première recrue signerait dès ce soir

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

C'est dans les tuyaux, on le sait. Mais reste encore à gérer, pour l'ASSE, une partie du salaire que touche l'attaquant français, Irvin Cardona, au FC Augsbourg. Ce devrait être réglé et plus vite qu'on ne le croit puisque selon le compte twitter, La Mise au Vert, l'ancien brestois signerait son contrat à l'ASSE dès ce soir.

Il va retrouver Dall'Oglio

Pas évident, en revanche, que l'officialisation suive. Cardona retrouvera dans le Forez son ancien entraîneur à Brest, Olivier Dall'Oglio.

🚨 INFO LA MISE AU VERT 🚨



Irvin Cardona va s’engager officiellement avec l’ASSE dès ce soir.



Cependant, l’annonce n’aura, quant à elle, pas forcément lieu aujourd’hui. pic.twitter.com/BQPrEcm9AA — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) January 1, 2024

Podcast Men's Up Life