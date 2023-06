ASSE - Mercato : une promesse du club soigne ses adieux

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La fin de saison est toujours l'heure des adieux et certains messages de joueurs sont plus touchants que d'autres. C'est le cas de celui du jeune Noah Raveyre (17 ans), qui s'apprête à quitter l'AS Saint-Etienne. Le gardien n'a plus joué depuis l'hiver dernier, quand il a refusé de signer un premier contrat professionnel avec les Verts. Malgré cela, et alors qu'il devrait s'engager dans les prochains jours avec l'AC Milan, il assure ne garder que des bons souvenirs de son passage dans le Forez.

"Je repars d'ici en ayant respecté et partagé les valeurs du club !"

"Après cinq ans passés à l'AS Saint-Étienne. Il est temps pour moi que cette inoubliable aventure s'arrête. J'aimerais remercier les différents staffs techniques et médicaux ainsi que tout le personnel du club qui m'ont accompagné et m'ont fait grandir pendant ces cinq ans passés ici et l'ensemble des supporters pour leurs soutiens incontournables. Je repars d'ici la tête haute en ayant respecté et partagé les valeurs du club ! Il est maintenant temps pour moi de m'ouvrir à une formidable nouvelle aventure. À bientôt."

