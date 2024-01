ASSE - Mercato : une recrue a passé sa visite médicale, feu vert en attente ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

L’ASSE tient sa première recrue hivernale ! Selon Benjamin Quarez, Irvin Cardona vient de passer sa visite médicale avec succès à l’Etrat et devrait s’engager sous peu sur un prêt de six mois avec les Verts. Le journaliste du Parisien ajoute que le club ligérien et Augsbourg règlent les tout derniers détails avant officialisation de l’opération.

Non pour Leautey et Virginius

Pour rappel, l’ASSE aurait de nouveau contacté Amiens pour Antoine Leautey mais le club picard a, comme cet été, refusé de céder son joueur à un concurrent direct pour la montée en Ligue 1. Alan Virginius, lui, devrait bel et bien prendre la direction des Young Boys de Berne.

Visite médicale ok pour Irvin Cardona à Saint-Etienne. Prêt de 6 mois. Les clubs règlent les tout derniers détails avant officialisation. #mercato https://t.co/Qnv87yfRrV — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 3, 2024

Podcast Men's Up Life