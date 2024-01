ASSE - Mercato : Valenciennes répond à la rumeur Monconduit et a de la concurrence

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Arrivé à l'été 2022 à l'AS Saint-Étienne après deux ans passés à Lorient, Thomas Monconduit, qui n'entre pas dans les plans d'Olivier Dall'Oglio, pourrait quitter le club forézien d'ici la fin du mercato hivernal. En plus de Valenciennes, un autre club de Ligue 2 suivrait également l'ancien Lorientais, d'après nos confères du Progrès. Il s'agirait du Paris FC.

Le coach de Valenciennes a été interrogé sur la piste Monconduit

Du côté du VAFC, Ahmed Kantari, présent ce vendredi en conférence de presse, a été interrogé sur la rumeur Thomas Monconduit. "De toute façon, on gagnera du temps si les joueurs qui arrivent connaissent le championnat, et les exigences de la Ligue 2. Beaucoup de profils sont disponibles, sur le marché. Les joueurs, ça ne manque pas. J’ai confiance en mon groupe et je veux que les personnes qui arrivent soient vraiment des plus values et à 100% avec nous dans cette opération maintien. On est assez court au milieu et aussi pour ça qu’on cherche à ce poste", a répondu l'entraîneur valenciennois, qui confirme donc que Thomas Monconduit correspond aux besoins de son club.

Podcast Men's Up Life