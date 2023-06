ASSE – Mercato : Yvann Maçon, encore une vente au rabais pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Si l'on en croit L'Equipe, l'ASSE est toute proche de trouver une porte de sortie à son latéral Yvann Maçon (24 ans) de retour d'un prêt décevant au Paris FC et qui devrait s'engager avec le Maccabi Tel-Aviv (D1 israélienne).

Un départ loin des 5 M€ espérés il y a un an...

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Verts, l'ancien Dunkerquois ne devrait pas rapporter grand chose à Saint-Etienne. Si l'été dernier l'ASSE refusait toute offre n'atteignant pas le prix de regard de 5 M€ et avaient même repoussé une proposition de 3 M€, la cote du Guadeloupéen a bien chuté depuis et ce ne sont pas ses sept mois à Paris qui ont changé la donne.

Pour l'heure, on ne connait pas le montant du deal et on espère simplement que l'ASSE serait en mesure de faire une petite plus-value sur un joueur acheté 450 000€ en janvier 2020. Présent en phase de groupe de la Ligue des Champions l'an passé, le Maccabi n'est pas le club israélien le plus à plaindre au niveau économique, capable notamment de faire quelques transferts dépassant les 2 M€...

Yvan Maçon est proche de s’engager avec le Maccabi Tel-Aviv après son prêt en L2 au Paris FC #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 23, 2023

