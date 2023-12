ASSE - Mercato : les projets des Verts pour le mois de janvier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les besoins : deux priorités clairement érigées

Lors de sa présentation officielle, Olivier Dall'Oglio n'a pas caché sa volonté de renforcer l'effectif de l'ASSE en janvier. "Un Mercato arrive, une CAN aussi. C'est un sujet qu'on a évoqué, a glissé l'Alésien. Il y a certainement des joueurs qui vont arriver. On prendra le temps de bien choisir. Avec l'indisponibilité d'Ibrahima Wadji, il y a certainement un manque qu'il faudra combler". Cette volonté de renforcer l'effectif est partagée par Loïc Perrin. Avec deux profils ciblés, érigés en priorités : la venue d'un attaquant de profondeur et celle d'un défenseur polyvalent, capable de jouer à droite et dans l'axe. Il se pourrait qu'un troisième joueur, un offensif de couloir, s'ajoute à cette liste.

Les moyens : le tout pour le tout avant le désastre ?

Roland Romeyer et Bernard Caiazzo tentent de vendre le club mais aucune avancée notable se profile, si bien que les deux actionnaires majoritaires de l'ASSE vont devoir faire avec les moyens du bord pour renforcer l'équipe en janvier. La DNCG ne s'opposera pas à ce qu'ils investissent. Un an après avoir déployé des moyens assez importants pour éviter une relégation en N1, le duo envisagerait de tenter le tout pour le tout cet hiver, conscient qu'un échec dans l'opération L1 aurait de grosses conséquences. Un plan social serait en effet probable, afin de dégraisser le mammouth...

Mathis Amougou cédé pour financer le Mercato d'hiver ?

Les premières pistes :

Aucun nom n'a vraiment filtré jusqu'ici, mais les Verts auraient toujours dans leur viseur un élément déjà convoité. Selon l'insider GaëlB42, souvent bien informé sur les coulisses des Verts, la priorité se nommerait en effet Irvin Cardona. Ce n'est pas la première fois que l'ASSE s'intéresse à l'ancien brestois. Celui-ci avait brillé en Bretagne sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Et il est en perdition à Augsbourg, où il n'a joué que 51 minutes cette saison en Bundesliga. A 26 ans, il n'apparaît plus qu'avec la réserve du club allemand. Déjà évoqué lui aussi, l'été dernier, le jeune attaquant lillois Alan Virginius, en rupture de banc au LOSC, est une autre piste possible. Outre la venue de renforts, l'autre enjeu majeur pour l'ASSE en janvier sera de dégraisser, comme à chaque fenêtre de Mercato. Aïmen Moueffek, Dylan Chambost, Gaëtan Charbonnier, Victor Lobry, Mickaël Nade et Matthieu Dreyer, tous en fin de contrat, pourraient être poussés vers la sortie. Il y a un an, les dirigeants avaient fait un chèque à Gabriel Silva et Sergi Palencia pour les libérer six mois de la fin de leur contrat. Ils pourraient en faire de même pour un ou deux indésirables. Des éléments comme Thomas Monconduit et Mathieu Cafaro, voire Florian Tardieu, dernière recrue de Laurent Batlles, ou Lamine Fomba, ne devraient pas être retenu en cas de proposition.

Le dossier clé : un remplaçant à Ibrahima Wadji

Dall'Oglio et Perrin sont sur la même longueur d'ondes : la priorité hivernale de l'ASSE est de recruter un attaquant capable de prendre la profondeur. Un profil qui a cruellement fait défaut à l'ASSE lors de la première partie de saison avec l'indisponibilité d'Ibrahima Wadji. De la capacité à trouver le joueur idoine dépendra pour beaucoup la réussite de la fin de saison des Verts. Et de leur opération montée en L1. Dans le sens des départs, le dossier à surveiller pourrait concerner Mathis Amougou. Elu 3e meilleur joueur de la Coupe du monde U17, le jeune milieu de terrain est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens et il n'est sous contrat que jusqu'en juin 2025. Un transfert dès cet hiver pourrait renflouer les caisses et changer la donne du Mercato à venir...

