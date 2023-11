ASSE : Rivera revient sur son Mercato d’été et fait une erreur qui lui coûte cher !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Courtisé par plusieurs clubs cet été dont le FC Annecy (L2), Maxence Rivera n’a finalement pas quitté l’ASSE, restant au club sans prolonger son contrat (2024). Même si Laurent Batlles n’en faisait pas un premier choix suite à son prêt réussi au Puy, le jeune ailier stéphanois n’a pas lâché et a été récompensé de quelques apparitions ces dernières semaines.

« Je suis resté pour m’imposer à l’ASSE c’est mon choix »

Envoyé en conférence de presse avant la rencontre face à Bourg-Péronnas en Coupe de France où il a de fortes chances d’être titulaire, Rivera a confirmé que le choix de rester dans le Forez était à 100% le sien : « Je suis resté pour m’imposer à l’ASSE c’est mon choix. Depuis mon passage au Puy, je suis plus mature dans la tête, au niveau de l’intelligence de jeu aussi, c’est un tout. Je pense que ça se ressent dans mon évolution avec mes coéquipiers (...) Je me sens plus à l’aise dans le groupe, je rigole avec tout le monde, je m’entends avec tous et je crois que je suis bien apprécié aussi. Il me manque désormais un déclic sur le terrain pour pleinement me lâcher, je dois être plus décisif, c’est ce qu’on demande dans le foot actuel », a-t-il glissé dans des propos relayés par EVECT.

Laurent Batlles a également confirmé cette version : « On a parlé ensemble, il désirait rester, il estimé que tout le monde avait sa chance. Il l’a prise, après dans le domaine où il joue et notamment offensivement, il faut avoir aussi des statistiques pour pourvoir prétendre continuer à jouer. Il le sait. Il travaille très bien, il a un très bon état d’esprit. Le fait d’être parti au Puy, ça l’a fait grandir, il est plus mature. C’est bien pour nous et pour lui d’être resté au club ».

Rattrapé par la patrouille des paris en ligne !

S’il a effectivement gagné en maturité depuis son prêt, cela ne l’a pas empêché d’être rattrapé par la patrouille des paris sportifs. En effet, la LFP lui a infligé ce jeudi une suspension d’un match ferme et d’une amende de 2000€ pour avoir contrevenu au règlement. Heureusement, la suspension ne prendra effet que mardi prochain… après le déplacement à Bourg-en-Bresse. Il purgera sa sanction contre Pau au retour de la trêve internationale.

