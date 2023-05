ASSE : un départ inattendu en haut lieu acté en fin de saison ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE ne fait plus de vague depuis quelques semaines déjà. Et c’est tant mieux : les Verts ont pu retrouver une certaine stabilité pour enchaîner les bons résultats et se rapprocher d’un maintien en Ligue 2 qui semble de plus en plus certain. Du coup, la saison prochaine peut être d’ores et déjà anticipée un minimum... avec un premier départ de taille dans l’organigramme ? Selon Peuple Vert, l’un des trois visages du directoire pourrait ne pas être reconduit cet été : Samuel Rustem.