ASSE - Mercato : un retour surprise cet hiver chez les Verts ?

"On m'a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. Il était nécessaire de quitter Saint-Étienne." Parti de l'ASSE à cause d’une situation pleine de tensions, Yvann Maçon est parti au Paris FC en cours de saison dernière. Après six mois passés dans la capitale, le natif de Baie-Mahault s’est exilé en prêt au Maccabi Tel-Aviv, avec la volonté de ne plus jouer à Saint-Étienne. Mais les choses auraient changés dorénavant.

Maçon de retour à l'ASSE cet hiver ?

Fermée il y a encore quelques mois, la position d’Yvann Maçon aurait changé. Le joueur serait prêt à revenir dans le club qu’il a rejoint en 2020. Cela tombe bien, les dirigeants stéphanois cherchent à recruter un latéral lors du mercato hivernal.

