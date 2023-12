ASSE, Stade Rennais - Mercato : M'Vila fait un gros appel du pied à l'un de ses anciens clubs

Il y a quelques jours, Yann M'Vila avait expliqué que l'OM et l'OL le tenteraient bien, lui qui est libre depuis son départ d'Olympiakos au Printemps dernier. Mais à 33 ans, le milieu défensif, qui vient d'avoir son 5e enfant il y a une semaine, explique aujourd'hui au Progrès qu'il ne devrait pas rebondir en L1. "J’ai discuté avec beaucoup de clubs de Ligue 1, mais je n’ai pas eu le petit truc. Vu mes qualités et mon leadership, je pense pouvoir aider pas mal d’équipes. Je crois en moi. En quête d’un bon projet, je veux prendre le temps, quitte à repousser certaines propositions alléchantes venues d’Arabie saoudite ou des Émirats arabes unis. Je n’ai pas besoin d’argent. Je veux jouer."

Et à M'Vila d'ajouter, en réponse à une question sur un éventuel retour chez les Verts... "Un retour chez les Verts ? Avec tout le respect que j’ai pour la Ligue 2, je ne me vois pas jouer dans ce championnat. Il n’y a qu’un seul club pour lequel j’aurais accepté de retourner en division inférieure, c’est Sunderland, pour les aider à retrouver la Premier League. J’avais passé une année extraordinaire là-bas."

