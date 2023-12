ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Sainté est mal dirigé, mal orienté »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« L’ASSE a connu une semaine agitée avec l’éviction de Laurent Batlles mardi soir suite à la défaite contre Guingamp (1-3), l’élimination en Coupe de France face à Nîmes (0-1) et l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio sur le banc. A titre personnel, je reste persuadé que Batlles n’était pas le problème. Maintenant les dirigeants ont tranché. On sait comment ça marche à Saint-Etienne ou ailleurs : le premier fusible est toujours l’entraîneur.

« Il fallait trancher avec la politique de l’ancien du club »

Sur le plan personnel, je pense que, quitte à changer, il fallait trancher avec la politique de l’ancien du club. Plutôt que d’aller chercher un Zoumana Camara, Patrice Garande ou un Thierry Laurey, l’ASSE a misé sur un œil extérieur, un œil neuf. Alors oui, il y a des contre-exemples comme Puel ou Dupraz mais c’est ce qu’il fallait à mon sens pour avancer. Dans cette équipe qui n’a ni âme ni valeurs et où les joueurs piétinent le maillot, je pense que c’est une bonne nouvelle de faire appel à quelqu’un de plus ferme.

Oui, Olivier Dall’Oglio, c’est le choix du consensus. On est typiquement au comptoir du bar avec Loïc Perrin, Jean-François Soucasse ou encore Roland Romeyer. Chacun met son petit papier dans le chapeau avant un tirage au sort pour désigner l’heureux élu. On ne peut pas diriger un club comme ça mais bon… Cela fait des années qu’on pointe du doigt le problème stéphanois. Sainté est mal dirigé, mal orienté. Il n’y a pas de politique claire à part se tirer dans les pattes les uns les autres. Quand la coulisse un club va mal, cela rejaillit sur le terrain, c’est presque obligatoire…

« Dall’Oglio ? J’ose espérer qu’il amènera un souffle nouveau »

Maintenant, en soi, Dall’Oglio ce n’est pas une mauvaise idée. S’il n’a pas tout réussi dans son parcours, notamment sur son dernier club (Montpellier), il a fait monter Dijon. Cela compte sur le CV d’un club de Ligue 2 qui cherche à retrouver l’élite. Il viendra aussi avec son propre préparateur physique, ce qui n’est pas plus mal. Je pense que, par rapport à son œil extérieur, il a le supplément d’âme et de respect par rapport au maillot. J’ose espérer qu’il amène un souffle nouveau.

« Les joueurs ? Ce qui s’est passé, c’est d’abord de leur faute »

Aujourd’hui, Olivier Dall’Oglio doit secouer tout ça car Saint-Etienne fait honte au football français, à ce stade ainsi qu’à ses propres supporters. Si on étend la réflexion au domaine sociétal, cette ville a besoin de retrouver un peu de bonheur car, à côté, elle est encore amenée à souffrir avec l’état inquiétant du groupe Casino. Une actualité difficile qui nous rappelle les sombres heures Manufrance… Les gens de Saint-Etienne vont encore une fois trinquée et ce serait bien que l’ASSE soit à nouveau une source de sourire et non de tristesse.

Les joueurs doivent faire preuve de plus de fierté (ou à minima montrer qu’ils en ont encore un peu après ce qu’ils nous ont servi en Coupe)… Ce qui s’est passé, c’est d’abord de leur faute. Le limogeage de l’entraîneur, c’est aussi et surtout parce qu’ils ont été en dessous de tout. Dans ce vestiaire, il y a besoin d’une remise en cause importante. L’autocritique doit bien évidemment toucher la présidence et le directoire mais ce n’est pas pour autant qu’il faut déresponsabiliser les joueurs… »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life