Équipe de France – Le bilan de Denis Balbir : « Les Bleus grands favoris de l’Euro 2024 »

« En 2023, les Bleus ont vécu une belle année. Pour digérer sa défaite en finale de Coupe du Monde, l’équipe de France a réalisé une année presque parfaite avec un parcours admirable lors des qualifications de l’Euro 2024. Un Euro 2024 dont la France s’impose comme la grande favorite face à une Italie en reconstruction, une Angleterre talentueuse mais très jeune et une Allemagne qui se cherche…

« L’équipe la plus complète depuis longtemps »

L’équipe de Didier Deschamps est peut-être aujourd’hui la seule équipe européenne sûre de sa force dans toutes les lignes. Quand vous avez les gardiens que vous avez, des défenseurs de ce niveau, un tel vivier au milieu et devant, il n’y a pas d’équivalence. On a un mix d’expérience avec Antoine Griezmann (qui est à mes yeux très sous-coté) ou Olivier Giroud, de talent pur comme Kylian Mbappé et de jeunesse avec Warren Zaïre-Emery ou encore Aurélien Tchouaméni. Avec ça, on doit régaler à l’Euro.

Il faut mesurer la chance qu’on a d’avoir ces Bleus-là. C’est peut-être l’équipe la plus complète qu’on a eu depuis longtemps. On pouvait craindre une transition de cycle difficile avec les joueurs partis à la retraite après le Mondial de 2022 mais la moyenne d’âge de la France ne fait que baisser alors que la qualité est toujours au rendez-vous. Cela veut aussi dire que la relève est prête et c’est la meilleure nouvelle de l’année 2023… »

