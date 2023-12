FC Barcelone – Le bilan de Denis Balbir : « Xavi est en danger »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Distancé par le Real Madrid et Girone en Liga, le FC Barcelone aura bien du mal à conserver son titre cette saison. Pour ne rien arranger, les Blaugranas ont pris le tirage le plus difficile en huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec Naples. Jusqu’au bout, la saison s’annonce difficile pour un Xavi de plus en plus décrié.

« Sur deux matchs face à Naples, le Barça est en danger »

Le FC Barcelone n’a peut-être pas perdu sa philosophie de jeu mais on constate qu’elle est difficile à appliquer chaque saison avec des joueurs différents. Alors certes, il y a encore de grands Espoirs de la Masia pour porter cette équipe mais aujourd’hui ce n’est pas suffisant pour enclencher le redressement de cette équipe.

Aujourd’hui, quand je vois le tirage de Ligue des Champions, je ne me dis plus que le Barça va forcément passer comme c’était le cas il y a encore quelques années. Sur deux matchs face à Naples, le Barça est en danger … Comme Xavi. Le coach des Blaugranas a beau être un historique respecté, il aura du mal à rester en poste en cas de saison blanche. Aujourd’hui, le FC Barcelone prend malheureusement ce chemin… »

