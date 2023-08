FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Cela n'aurait pas de sens de remplacer Aristouy aussi tôt »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Avant même le coup d'envoi de la saison, on savait que ce serait extrêmement compliqué pour Nantes. On parle d'une équipe qui a changé de cycle après avoir connu une saison 2022-23 à l'issue qui aurait pu être traumatisante (malgré l'éclaircie de la Coupe d'Europe). Pour ne rien arranger, les Canaris ont perdu leur gardien Alban Lafont dès la première journée sur une grave blessure. Le bilan après deux journées est dur : 4 buts encaissés en deux matchs, 1 seul penalty marqué, 0 point au compteur... Forcément ça commence déjà à parler de l'avenir de Pierre Aristouy.

« Après deux journées, rien n'est rédhibitoire ni catastrophique »

Maintenant je pense qu'à l'amorce de cette saison, les dirigeants nantais savaient déjà que ce serait difficile. Remplacer l'entraîneur aussi tôt, ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Si les défaites venaient à s'accumuler, l'issue sera inéluctable mais je m'étonne quand même que personne n'a anticipé ou se soit dit que Pierre Aristouy a ses idées pour le FC Nantes mais qu'il faudrait sans doute un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Surtout avec l'effectif très moyen dont il dispose. Il reste quelques bons joueurs dans cette équipe comme Mostafa Mohamed ou Kader Bamba, qui revient de son prêt. Derrière, le vieux briscard Nicolas Pallois est là pour tenir la baraque mais, dans l'ensemble, c'est trop léger. Surtout en l'absence du gardien N°1 et (ex) capitaine de cette équipe...

En restant positif, on peut aussi se dire qu'après deux journées rien n'est rédhibitoire ni catastrophique. Nantes est ex-æquo avec l'OL et n'a que deux points de retard sur le PSG. Maintenant il est évident que cette équipe a un besoin urgent de se renforcer. Une colonie brésilienne est arrivée (Marquinhos, D.Augusto et bientôt Adson). Il va falloir qu'elle s'adapte convenablement. De toute façon, il ne faut pas se tromper d'objectif pour Nantes : cette année, il s'agira de lutter pour ne pas descendre... En espérant une fin de saison un peu moins sur le fil.

« Galtier est-il la solution ? Avec cet effectif, c'est compliqué... »

J'ai lu qu'on parlait déjà de Christophe Galtier pour remplacer Pierre Aristouy. Est-ce que ce serait la solution ? Tant que Nantes n'a pas un effectif équilibré, c'est compliqué... L'entraîneur ne peut pas faire de miracles. A Nantes, il manque quasiment un patron par ligne et le joueur créatif qui pourra remplacer Ludovic Blas. Cela fait quand même pas mal de lacunes à combler en peu de temps. J'ai vraiment peur que le FC Nantes vive une nouvelle saison galère avec un public qui risque à nouveau de gronder contre la direction. Encore plus si Waldemar Kita venait à couper rapidement la tête de Pierre Aristouy, un coach que certains voient déjà comme le sauveur ou l'homme qui ramènera le jeu « à la Nantaise des années 90 ».

J'avoue que je suis encore partagé sur les capacités de Pierre Aristouy, qui demeure un jeune entraîneur. On en a fait tout un plat à son intronisation. On était dans l'excès à dire qu'il avait déjà trouvé la recette, etc. A mon sens, on l'a un peu trop vite monté sur un piédestal alors qu'il n'avait finalement gagné qu'un seul match – celui qu'il fallait gagner contre Angers (1-0, 38ème journée) – pour sauver le FC Nantes. Aujourd'hui, Pierre Aristouy n'est pas (encore) le héros du peuple nantais mais il n'est pas non plus le zéro qu'on doit envoyer à la cave après seulement deux journées. Après, on le sait, la patience n'a jamais été le fort d'un président comme Waldemar Kita... »

