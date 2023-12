FC Nantes – Le bilan de Denis Balbir : « Aristouy, Gourvennec … La preuve que Kita ne s’est pas assagi »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Je pensais vraiment que Waldemar Kita s’était assagi au FC Nantes, qu’on était parti sur plus de tranquillité en donnant du temps au temps aux entraîneurs. On a vu avec l’épisode Pierre Aristouy et son remplacement par Jocelyn Gourvennec que ce n’était pas le cas… Chez les Canaris, l’instabilité est quelque chose qui ne change pas.

C’est vrai que le choix de départ de conforter Aristouy m’avait paru surprenant même s’il s’agissait d’un coach du sérail. On l’a vu avec les résultats médiocres, cela n’a pas été suffisant pour sécuriser Waldemar Kita et l’empêcher d’en changer pour quelqu’un de plus expérimenté. Jocelyn Gourvennec représentait aussi l’ancien joueur maison devenu entraîneur… mais avec un CV plus imposant.

Est-ce que les résultats ont été bien meilleurs ensuite ? On a bien vu que non ! En même temps, c’est un peu tôt pour juger quand, dans la série, il y a eu un déplacement au Parc des Princes et la réception d’une équipe de Brest dont on ne se rend pas compte de la force réelle mais qui fait une saison plus qu’étonnante.

« Je classe le FC Nantes parmi mes déceptions »

De contre-performances à contre-performances, le FC Nantes vivote, tâtonne… et ne sort pas vraiment du brouillard. C’est vraiment dommage car on avait le sentiment que les Canaris pourraient vivre une saison tranquille après leurs résultats de septembre – octobre. Tout manque de continuité. Les joueurs qui étaient bons avec un entraîneur le sont moins avec d’autres. Et encore il faut souligner le bon retour d’Alban Lafont, qui, après avoir été blessé, retrouve un niveau intéressant. Cette première partie de saison de Nantes a aussi été marquée par un fait divers tragique avec la mort du supporter qui n’aide pas à créer un climat positif autour de cette équipe. Je classe le FC Nantes parmi mes déceptions de ce début de saison ».

