FC Nantes, Stade Rennais - L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Un vÃ©ritable scandale de s'en prendre Ã  BlasÂ Â»

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Cette semaine, Ludovic Blas va être transférer de Nantes à Rennes pour 15 M€. Un mouvement qui suscite beaucoup de déception et d'animosité au niveau des supporters des Canaris. Il est évident que pour le FCN, il s'agit d'un départ majeur et très pénalisant. Maintenant personne ne tombe réellement des nues en le voyant quitter le club. Ludovic Blas était resté un an de plus car Antoine Kombouaré avait mis son avenir dans la balance. C'était logique qu'il dispose d'un bon de sortie cet été.

« Je préfère me réjouir en me disant que l'un des meilleurs joueurs français reste en L1 »

Par rapport à ce qu'il a pu amener lors de ses saisons au FC Nantes, on ne peut pas en vouloir à Blas de souhaiter un nouveau challenge. Ce qui dérange surtout, c'est son choix d'aller vers un club voisin. Mais bon... Ce n'est ni le premier ni le dernier à aller d'un club rival à l'autre et c'est toujours pire quand ça se fait de Paris à Marseille ou de Saint-Etienne à Lyon et vice-versa. Pour moi, on ne peut pas s'en prendre à un joueur pour ça.

Pour Rennes, c'est une très bonne recrue et c'est aussi bien pour Ludovic Blas de retourner dans un club qui joue l'Europe. Personnellement, je préfère me réjouir en me disant que l'un des meilleurs joueurs français reste en Ligue 1. Le championnat a déjà commencé à s'appauvrir cet été et c'est bien d'être en mesure de conserver un joueur avec une telle qualité technique. Le voir passer de Nantes à Rennes ne me pose aucun problème. Bien au contraire...

« C'est le reflet malheureux d'une société devenue agressive »

J'ai vu qu'on avait collé des stickers sur le portail de son domicile. Chose qu'on avait jamais fait pour un Gourvennec, un Monterrubio ou un Wiltord, également passé de l'un à l'autre. J'ai du mal à comprendre les supporters qui s'en prennent à un joueur. Encore moins quand ce dernier vous a apporté autant de joie. Au niveau de son implication, Ludovic Blas a donné tout ce qu'il a pu pour le maillot nantais et il part la tête haute. Un départ se fait dans la pure logique du marché des transferts. Pour moi, s'en prendre à lui, c'est un véritable scandale. C'est le reflet malheureux d'une société devenue agressive et dont la colère se reporte aujourd'hui sur le football. C'est triste et désolant de voir que des joueurs doivent porter plainte car on vandalise leur domicile à cause d'un transfert... »

Podcast Men's Up Life