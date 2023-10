L’œil Europe de Denis Balbir : « Lens le grand sourire du foot français, le PSG m’inquiète, l’OM fidèle à lui-même »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Après une première journée prometteuse pour les clubs français, le bilan est cette fois-ci moyen avec deux victoires, deux nuls et deux défaites. Permettez-moi d’abord de commencer par un sourire avec la grosse performance de Lens face à Arsenal (2-1). Pour des retrouvailles avec l’Europe, on avait déjà aperçu de belles choses à Séville (1-1). Contre les Gunners, les Sang et Or ont confirmé avec un Wahi qui confirme qu’il est un très bon choix en remplaçant d’Openda. Il n’a pas encore les chiffres qui vont avec son talent mais ça ne va pas tarder…

Cette victoire comble de bonheur un public de Bollaert qui le mérite et qui vient d’enchaîner plus de 30 matchs à guichets fermés. J’ai tout aimé dans la prestation du RC Lens contre Arsenal. On peut le dire : le grand sourire du foot français vient du Nord. Pour le reste, ce fut assez terne et décevant si on excepte la victoire de Toulouse contre Linz (1-0) pour son retour en Coupe d’Europe au Stadium. Les Violets avaient un adversaire abordable mais encore fallait-il faire respecter la hiérarchie. On ne peut pas dévaloriser la performance du Téfécé, qui s’est positionné dans son groupe avant son double affrontement contre Liverpool.

« Le match du PSG à Newcastle est plus qu’un accident »

Pour le reste, il y a beaucoup de déception. Notamment du côté du PSG qui a été largement battu à Newcastle (1-4). Je pensais vraiment que le PSG avait changé de braquet avec l’arrivée de Luis Enrique. Jusqu’à présent, on avait vu une équipe très solide dans tous les compartiments du jeu avec un milieu Ugarte – Zaïre-Emery qui me plaisait bien. Moi qui voyais le PSG s’imposer à Newcastle, j’ai été déçu. Je pense que Luis Enrique a aussi une grande part de responsabilité dans sa volonté de ne pas changer les choses au bon moment. Beaucoup de joueurs sont passés au travers individuellement et collectivement. Paris est vraiment LA grosse déception de la semaine.

On peut s’inquiéter et se poser des questions avant la double opposition face au Milan AC, qui a ramené un bon nul de Dortmund. La première manche au Parc s’annonce compliquée. Le PSG va devoir se remettre en question rapidement sous peine de vivre une grosse désillusion. Dans cette poule, je pensais vraiment que le PSG s’en sortirait facilement et j’ai de moins en moins le sentiment que ce sera le cas. Le match de Newcastle est plus qu’un accident. Il ne faut pas prendre ça à la légère.

« Marseille restera toujours Marseille… »

Du côté de l’OM, il y a eu ce nul face à Brighton (2-2) après avoir mené 2-0. Cela me fait dire que Marseille restera toujours Marseille avec ses bonnes intentions mais son incapacité à tenir un score qu’on avait déjà vu le week-end dernier contre Monaco et plusieurs fois en Ligue 1 cette saison. Je ne comprends pas comment un effectif comme ça ne peut pas retenir les leçons du passé. En même temps, il y a des joueurs dans cette équipe qui ne sont pas à leur niveau. Je pense notamment à Pierre-Emerick Aubameyang, une nouvelle fois en dedans. C’est dans des matchs comme ça que je me dis que l’erreur d’avoir laissé partir Alexis Sanchez se fait encore un peu plus ressentir… Avec des joueurs comme lui ou Ünder, les choses auraient pu être différentes. Mais on ne va pas encore pointer du doigt les mauvais choix de direction. L’OM s’est trompé de voie, je ne sais pas si Gennaro Gattuso remettra le club dans le droit chemin. Ce qui est sûr, c’est que ça fait deux nuls en deux matchs de Ligue Europa même si celui-ci est entaché d’une polémique avec la non-exclusion d’un joueur de Brighton (Lamptey) pour une semelle sur Amine Harit. C’est toujours facile de se cacher derrière ce genre d’excuses : l’OM a lâché deux points supplémentaires qui lui tendaient les bras…

« Rennes avait le potentiel pour faire mieux »

Concernant le LOSC aux Iles Féroé, à Klavsvik, on a eu droit à un tout petit match de football (0-0). Ma seule satisfaction est d’avoir vu Ayyoub Bouaddi faire ses débuts en professionnel à tout juste 16 ans et battre le record de précocité français. Je suis content pour ce joueur que j’avais commenté l’été dernier au tournoi de Montaigu. C’est un milieu de terrain très intéressant, très élégance, avec beaucoup de clairvoyance… Je lui souhaite une belle carrière. Pour finir, je pense que la défaite de Rennes à Villarreal (0-1) est une véritable contreperformance. Etant donné le vécu de Bruno Genesio et son effectif, on ne peut pas perdre sur le terrain d’une équipe à moitié en crise (13ème de Liga) et dont les seules victoires de la saison étaient contre Almeria et Majorque. On peut toujours revenir avec un point d’un déplacement mais mettre fin à une série comme ça, non. Même si c’est difficile d’aller jouer au stade de la Céramique, Rennes avait le potentiel pour faire mieux. Surtout avec le retour de Martin Terrier. »

