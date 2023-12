LOSC – Le bilan de Denis Balbir : « sans bruit, les Dogues ne déçoivent pas »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« On parle très peu du LOSC cette saison mais les Nordistes sont bien là, dans l’ombre de la course à l’Europe en Ligue 1 et au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence fin février – début mars. Les Dogues ne font pas de bruits mais ils ne déçoivent pas.

« Ce Lille, le pendant du Stade Rennais jusqu’à présent »

Leur saison a démarré timidement à l’image de Jonathan David mais on sent que, comme le buteur canadien, c’est en train de revenir. Alors le Mercato arrive et on ne sait pas si David sera encore là à la fin du mois de janvier mais l’ensemble est cohérent avec un entraîneur comme Paulo Fonseca qui a de vraies bonnes idées.

Lille propose un jeu de qualité, avec une belle faculté à résister derrière quand il le faut et des joueurs qui vont vite devant. Dans cette Ligue 1, le LOSC fait partie des grands clubs. C’est un club solide et stabilisé, le pendant du Stade Rennais … Même si les Lillois font une bien meilleure saison que leurs rivaux. Alors oui, le LOSC a un public plus « feutré » et moins mis en avant que celui du RC Lens mais il n’en demeure pas moins fidèle. Ce club mérite vraiment ce qu’il lui arrive ».

