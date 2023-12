Melting-clubs – Le bilan de Denis Balbir : « J’aime bien le Monaco de Golovin, Strasbourg me déçoit »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Paradoxalement et malgré son irrégularité, mon coup de cœur du début de saison est l’AS Monaco. J’aime bien l’équipe mise en place par Adi Hütter. Dans cette Ligue 1 qui manque d’artistes, certains joueurs comme Golovin me font un bien fou. Le Russe symbolise à lui seul ce type de joueur capable d’avoir des gestes rares et un cerveau qui va plus vite que les autres.

Dans chaque ligne, Monaco dispose d’un joueur de grand talent et même si ce n’est pas toujours régulier, on s’ennuie rarement à regarder cette équipe. Je ne sais pas si l’AS Monaco atteindra ses objectifs de Ligue des Champions mais, de ce que j’ai vu depuis le début de saison, je lui souhaite. Il y a du ballon dans cette équipe…

« On n’attend pas une équipe de gagne-petit à Strasbourg »

A contrario, je suis déçu par le RC Strasbourg. Déçu parce qu’on nous promettait beaucoup de ce club, racheté par le propriétaire de Chelsea. Le Racing a un potentiel public, un potentiel stade, un portefeuille garni mais des résultats qui ne correspondent pas du tout aux ambitions du début de saison. Est-ce qu’ils vont corriger le tir au Mercato d’hiver ? Quand je vois ce club lutter pour le maintien, je trouve ça surprenant…

Étant donné les moyens financiers à disposition, on était en droit d’attendre une autre équipe. Pas cette équipe de gagne-petit qu’on a vu sur certains matchs. Strasbourg n’est pas catastrophique mais ce qui est proposé n’est pas en rapport aux annonces du propriétaire américain. Même au niveau du Mercato, je trouve qu’il y a beaucoup d’approximations, beaucoup d’argent dépensé pour pas grand-chose finalement. Par ailleurs, Strasbourg a perdu une partie de sa spécificité. Il y a quelques années, ce club était connu pour être imprenable à la Meinau. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui… »

