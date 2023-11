OL - L’œil de Denis Balbir : « Grosso, pas le bon choix pour Lyon à l’instant t »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« Le match OL – LOSC (0-2) se termine à mes yeux sur un constat clair : Lyon est aujourd’hui dans une impasse terrible avec Fabio Grosso. Contre les Dogues, on a senti un entraîneur qui ne savait plus trop comment faire, des joueurs perdus… L’Italien cherche encore des solutions qu’il ne trouve pas. On a beau changer de joueurs, sortir des joueurs chevronnés pour lancer des jeunes. Après Fabio Grosso ou un autre, je ne sais pas si c’est vraiment le problème de l’entraîneur.

L’OL est parti dans une très mauvaise spirale. Quand on voit les systèmes qui changent mais les conduites de balle balbutiantes qui restent, on se dit que Lyon va très très mal. En plus, il n’y a même pas de révolte. Aujourd’hui, on peut mettre tout le monde dans le même bateau qui coule.

« Il aurait fallu un Bölöni, un Garde ou un Genesio… »

Pour en revenir au cas de Fabio Grosso, il est clairement en train de perdre des joueurs : Cherki ne se bat plus, Lacazette est discuté et sort à la pause… Même si c’est facile à dire quand la dynamique n’est pas bonne, je pense qu’il fallait un autre type d’entraîneur à l’OL pour mener cette opération maintien : quelqu’un avec de la poigne mais avec aussi beaucoup d’expérience. Laurent Blanc était un entraîneur expérimenté mais pas forcément à poigne. Fabio Grosso est un ancien de la maison mais ce n’est pas parce qu’on a cette étiquette et qu’on est un entraîneur en devenir qu’on va forcément sortir le club de l’ornière.

Pour moi, il aurait fallu un mec avec de la bouteille, du type de Lazlo Bölöni ou même de Rémi Garde ou de Bruno Genesio (même si je pense son retour impossible). Sans parler d’âge, il faut quelqu’un de rodé à ce type d’exercice maintien. Fabio Grosso, lui, découvre un championnat en tant qu’entraîneur. Il a pris l’équipe dans une configuration catastrophique. C’était un camion qui n’avait déjà plus trop de roues. On voit que les rustines qu’il emploie sont mauvaises.

« Aujourd’hui, il convient de ne pas sombrer dans le ridicule… »

Au-delà d’être le fusible idéal, Fabio Grosso n’est surtout pas le bon choix pour Lyon à l’instant t. John Textor, dans sa grande « luminosité » par rapport au football, a encore prouvé qu’il était dans l’échec. Je me mets à la place des supporters lyonnais, qui m’ont semblé résigné et assommé dimanche soir. J’espère que le club va se secouer et trouver les solutions. A un moment donné, il faut taper du poing sur la table sinon c’est tout droit en Ligue 2 ! On est même plus dans l’urgence. Aujourd’hui il convient de ne pas sombrer dans le ridicule… »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life