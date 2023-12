OL – L’œil de Denis Balbir : « Lyon est en résurrection »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« En s’imposant à la surprise générale à Monaco (1-0), l’OL a enchaîné un deuxième succès consécutif qui lui permet de sortir de la zone rouge. Après être tombé dans une spirale négative, Lyon est en train d’enclencher la dynamique inverse.

« Le symbole de ce changement : Anthony Lopes »

Le symbole de ce changement : c’est Anthony Lopes. On le dit discuté, on entend que les actionnaires veulent le remplacer… Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, le Portugais répond aujourd’hui sur le terrain. A Louis II, dans un match que l’OL aurait perdu il y a encore quelques semaines, c’est Lopes qui maintient l’équipe en vie avant que les Gones ne marquent le but du hold-up en fin de partie.

Même si l’OL a beaucoup souffert et perdu très logiquement certains matchs, ce club ne méritait pas tout ce qui lui est arrivé depuis le début de saison. Depuis l’éviction de Jean-Michel Aulas, la descente aux enfers était spectaculaire : entre la DNCG, les cadres qui ne répondaient plus et tous les évènements qui ont conduit à voir Lyon tomber à une place de lanterne rouge… En haut dans les coulisses comme en bas sur la pelouse, c’était difficile. Là, Lyon est progressivement en train de sortir du fond du trou. Il n’est plus dernier, il n’est plus « que » barragiste. Il n’est pas encore sauvé pour autant.

« Je me fais de moins en moins de soucis pour l’OL »

Quand on fait un 6/6 en deux matchs, en marquant quatre buts et en en prenant aucun, ce n’est pas anodin (pour reprendre la formule consacrée à Lyon). Il reste un match avant la trêve face à Nantes pour se mettre d’équerre et ensuite il sera temps de se perfectionner au niveau du contenu et du Mercato. Je me fais de moins en moins de soucis pour l’OL. Cette équipe va se sauver. Ce club a l’ADN pour se révolter quand il est dos au mur. Aujourd’hui, l’OL est en résurrection et il faut saluer ça aujourd’hui… »

