OL - L’œil de Denis Balbir : « Pour Grosso, la marche est particulièrement haute »

« Finalement, c’est Fabio Grosso que l’OL a choisi pour remplacer Laurent Blanc. A mes yeux, c’est un bon choix. On parle d’un ancien du club qui a apporté beaucoup lors de son passage (2007-09). Grosso a connu les titres, l’ADN européen de Lyon… Maintenant ce n’est malheureusement pas le simple fait de changer l’entraîneur qui va résoudre tous les problèmes. Pour réussir, Grosso aura besoin d’un effectif pour jouer les premiers rôles.

Aujourd’hui, l’OL est dans les bas-fonds du classement avec un travail colossal à mener pour en sortir. Si Fabio Grosso va forcément amener sa « patte », il faut bien être conscient – et les supporters le sont – que la marche est particulièrement haute. J’espère que les dirigeants lui laisseront suffisamment de temps pour mettre en place son projet. Depuis trop longtemps, on est dans le changement permanent à Lyon : changement de coachs à répétition (Bosz, Blanc, etc.), changement de dirigeants avec le départ de Juninho, changement d’actionnaires… Il y a un vrai besoin de stabilité en coulisses.

« Pour Gattuso, c’était surtout une manœuvre contre Jorge Mendes »

Depuis quelques années, on craignait ce passage de relai. Ce moment où Lyon allait rentrer dans le rang. C’est maintenant que l’OL va devoir montrer qu’il est fort. Cette fois, il ne faut pas se tromper d’objectif : ce n’est pas le podium ou la Ligue des Champions, c’est le maintien en Ligue 1 d’abord ! J’espère que Fabio Grosso a bien conscience de ça même si, avec la victoire à trois points, les choses peuvent aussi aller très vite dans l’autre sens. Contre Le Havre (0-0), j’ai vu une équipe lyonnaise qui manquait cruellement de réussite. La chance de Lyon, c’est d’avoir encore quelques joueurs de talent comme Alexandre Lacazette ou Rayan Cherki. A Fabio Grosso de savoir créer un collectif plus fort pour permettre à ces joueurs-là de tirer vers le haut ceux qui sont un peu moyens.

Ce qu’on retiendra aussi de la folle semaine lyonnaise, c’est la vraie-fausse arrivée de Gennaro Gattuso. C’est un épisode de plus qui montre malheureusement qu’en coulisses les choses ne vont pas si bien… Je ne critique pas le choix de Grosso qui pour moi était le meilleur à faire des deux mais ça montre que le club est mal dirigé ! A Lyon, il y a eu un vrai vent de défiance à l’égard de Gattuso. Plus qu’un mouvement contre le joueur, je pense que c’était surtout une manœuvre contre Jorge Mendes, pour ne pas lui ouvrir totalement la porte. En tout cas, ça fait beaucoup trop d’hésitations à Lyon pour qu’on pense que tout le monde parle d’une seule et même voix. »

