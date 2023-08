OL - L'oeil de Denis Balbir : « Presque l'impression que cette équipe est bâtie pour jouer le maintien »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Quand je vois le classement où l'OL s'affiche en lanterne rouge après deux journées, j'ai beaucoup de tristesse pour cette équipe, pour ce club qui nous a fait rêver au début des années 2000 avec énormément de grands joueurs et de grands entraîneurs. Aujourd'hui, je ne reconnais plus ce Lyon qui avait la haine de la défaite et cette volonté farouche de ne rien lâcher. On est passé d'un club avec un président qui réussissait tout ce qu'il entreprenait à une équipe en grande difficulté, victime d'un véritable naufrage collectif sur son terrain par Montpellier (1-4).

Bien sûr, le classement après deux journées reste anecdotique. Ce qui ne l'est pas en revanche, c'est le contenu proposé par l'OL et les discours d'après-match qui donnent l'impression que rien ne va plus. Les joueurs et l'entraîneur sont dépassés. Laurent Blanc soumet même l'idée (ironiquement?) à chaque interview qu'il est prêt à laisser sa place à qui veut la prendre. Un discours qui n'aide pas cette équipe à être en confiance.

« Le déclassement se prolonge. Combien de temps tout cela va-t-il durer ? »

A l'OL, le moral est touché et comme souvent ça rejaillit sur le physique. En plus d'un effectif très moyen par rapport aux standards lyonnais depuis 20 ans, il y a des blessures sur des joueurs importants (Lopes, Lovren, Mata, Tolisso). Pour ne rien arranger, le dernier leader de cette équipe – Alexandre Lacazette – a vu rouge contre le MHSC et ne sera probablement pas là pour Nice sauf décision contraire de la Commission de discipline de la LFP. Cela risque d'être extrêmement difficile pour Lyon de faire une bonne saison.

L'OL est dans une période de transition depuis deux ans et on a le même sentiment que l'an passé, à savoir que le déclassement se prolonge. Combien de temps tout cela va-t-il durer ? John Textor, les autres investisseurs et le public sauront-ils se montrer patient ? C'est la grande question. Qui, aujourd'hui, va vouloir venir à Lyon pour redresser cette équipe ? Quel entraîneur ? Quels joueurs ? Lyon coule petit à petit et la défaite contre Montpellier n'est qu'un énième signal d'alarme. Je ne sais pas avec quelle arme – ni avec quel cadre valide - mais l'OL va devoir réagir.

« Blanc ? Un discours aussi révélateur qu'inquiétant »

La saison passée, Lyon a eu quelques sursauts d'orgueil, masquant par quelques séquences alléchantes la pauvreté de son jeu. En est-il encore capable ? Les problèmes s'accumulant, on a presque l'impression que cette équipe est bâtie pour jouer le maintien. Dans un monde du football où les succès se bâtissent d'abord sur de la stabilité, le Lyon de Textor part un peu trop dans tous les sens. La transition d'un propriétaire à l'autre a été mal faite, le vestiaire ne l'a pas forcément compris, l'entraîneur non plus, la DNCG pas davantage et cela conduit à la situation délicate dans laquelle nous sommes.

Dans tout projet, ce qui est certain c'est qu'il faut un guide. Qui veut être celui-là à Lyon ? Après Montpellier, seul Laurent Blanc a pris la parole après la rencontre et son discours est aussi révélateur qu'inquiétant. Il interroge réellement sur sa volonté d'être cette personne idoine. A Lyon, tout le monde à l'air perdu et on est vraiment parti pour une saison cauchemardesque si rien ne change... »

