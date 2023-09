OL - L’œil de Denis Balbir : « Un manque de respect total pour Laurent Blanc »

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

« Quand je vois ce qui se passe depuis une semaine sur le dossier du remplacement de Laurent Blanc à l’OL, je n’ai qu’une envie : dire « bravo Textor » ! Depuis que l’actionnaire américain est là, tout part de travers. A l’exception des féminines qui ont remporté le Trophée des Champions dimanche. Mais du côté de l’équipe masculine, c’est assez catastrophique ! L’OL avait toute la trêve internationale pour trouver un entraîneur. Après huit jours, quasiment rien n’a bougé (chronique réalisée ce lundi matin avant la mise à pied de Laurent Blanc, NDLR).

On dit que de nombreux coachs ont refusé de venir mais qui veut venir à Lyon aujourd’hui en voyant un tel saccage par rapport au passé ? L’OL multiplie les mauvais signaux à l’image de la vente de Bradley Barcola au PSG en toute fin de Mercato. Aujourd’hui, c’est difficile d’avoir d’autres ambitions que le maintien. Si on m’avait dit un jour que l’OL de 2023-24 en serait à lutter pour sa survie en Ligue 1, je ne l’aurais pas cru… Je trouve ça terrible ! Les nouveaux dirigeants lyonnais n’ont pas mesuré du tout la façon dont ils ont saboté le travail fait depuis des années.

« Quand on voit comment le coach est traité »

Là, on parle de Gennaro Gattuso et d’Habib Beye, après avoir essuyé les refus de Graham Potter, Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Julen Lopetegui, etc. Oliver Glasner ne répond pas… C’est assez confus. Je trouve toutes ces rumeurs d’une incorrection incroyable à l’égard de Laurent Blanc qui, chaque matin, découvre dans la presse de nouveaux noms pour le remplacer et qui est malgré tout toujours en poste (ce n’est plus le cas depuis ce midi, NDLR). C’est limite humiliant pour un coach de son CV. C’est un manque de respect total. Finalement, l’OL d’aujourd’hui, c’est quoi ? Un club en difficulté, avec un vestiaire en difficulté et une équipe qui n’en est pas une … Et on s’étonne qu’aucun entraîneur ne dise « oui » tout de suite ? Quand on voit comment le coach est traité, ce n’est pas très engageant quand même… »

Podcast Men's Up Life