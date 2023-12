OL – Le bilan de Denis Balbir : « Pierre Sage mérite de continuer sur le banc »

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

« On ne peut pas dire que la première partie de saison de l’OL soit franchement satisfaisante. C’est même plutôt le contraire. Mais les dernières semaines ont ramené une note d’espoir sous l’impulsion de Pierre Sage. Pour moi, il n’y a aucun doute : il faut continuer avec le coach intérimaire jusqu’à la fin de saison. Il mérite.

« L’OL a déjà raté sa saison »

Quand un entraîneur a de mauvais résultats, comme ce fut le cas de Fabio Grosso, il saute. Quand un remplaçant réussit sa mission, il mérite qu’on lui donne de la confiance. Pierre Sage a pour lui ses résultats et l’adhésion du groupe. C’est quelqu’un du sérail lyonnais et il peut très bien se révéler. Qui aurait prédit à Lens que Franck Haise allait réussir de la sorte ? Attention : je ne dis pas que Pierre Sage aura un destin « à la Franck Haise » mais il a déjà gagné le crédit pour travailler tranquillement jusqu’à la fin de saison. De toute façon, à moins d’un incroyable miracle lui permettant de rentrer dans les places européennes, l’OL a déjà raté sa saison. Au mieux, Lyon finira entre 8 et 10ème donc récompensons les hommes qui permettent de repartir de l’avant.

« Plus intelligent de bien cibler les besoins de manière méthodique »

Avec quel Mercato ? Avec quel projet ? Les moyens, on les connait. L’OL a communiqué dessus. En revanche, les objectifs semblent varier un peu. Là où on pensait que Lyon chercherait à renouveler près de 50% de son onze de départ à la trêve, on parle désormais plus d’apporter quelques retouches ciblées avec peut-être seulement 2-3 joueurs et quelques départs. C’est finalement assez logique. Ajouter beaucoup de joueurs, cela peut ajouter des difficultés, créer des problèmes. A mon avis, c’est plus intelligent de bien cibler les besoins de manière méthodique. Pas mal de joueurs se sont réveillés à temps… »

