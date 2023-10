OM - L’œil de Denis Balbir : « Pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens »

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

« Ces derniers jours, l’OM s’est beaucoup agité en coulisses avec le départ de Javier Ribalta et la mise en place d’un nouvel organigramme. A côté de ça, le serpent de mer de la vente est revenu au premier plan avec de nouvelles rumeurs sur l’Arabie Saoudite. Même si je pense que tout est possible, les évènements internationaux et ce qui s’est passé dernièrement à l’OM au niveau des supporters me font dire que ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens.

Ce dont on a la certitude aujourd’hui, c’est que l’OM intéresse Nasser Larguet, qui est un ancien de la maison marseillaise et qui est aujourd’hui le Directeur technique national (DTN) de l’Arabie Saoudite. Maintenant, c’est difficile de se prononcer. Ce dont on est sûr c’est que l’OM demeure un club attrayant sur la carte du foot européen : un beau stade, un public, un entraîneur qui a l’air de tenir la route avec Gennaro Gattuso… Ce n’est pas un secret que l’Arabie Saoudite cherche à étendre son influence par le biais du football et, en plus de Newcastle, il est évident que les Saoudiens vont chercher cette gamme de clubs pour leur prestige. Est-ce que ce sera l’OM ? Je n’en sais rien…

« L’Arabie Saoudite a prouvé certaines choses ailleurs »

Il est aussi évident que le mois d’octobre – novembre n’est pas le meilleur moment de la saison pour régler la vente d’un club quel qu’il soit. On dit que l’Arabie Saoudite qu’elle veut venir avec ses hommes. Est-ce qu’on peut réellement changer Gennaro Gattuso dans trois mois alors qu’il vient tout juste d’arriver ? Comment les supporters peuvent réagir à la possible arrivée d’un pays qui prête à pas mal de controverses ? Il y a beaucoup de questions.

Mais l’une des questions qu’il faut se poser, c’est : est-ce que ce serait profitable au football français d’avoir un PSG / Qatar vs OM / Arabie Saoudite ? Je suis de ceux qui pensent que oui. C’est toujours souhaitable d’avoir des clubs solides économiquement et les Saoudiens peuvent amener ça à Marseille. Dans un club qui véhicule autant de passion, cela ne peut que faire grandir le club. Si un tas de repreneurs se sont cassés les dents à Marseille, l’Arabie Saoudite a quand même prouvé certaines choses ailleurs. Contrairement à certains, qui récupèrent d’autres clubs, ce ne sont pas des arrivistes simplement là pour la plus-value et sans rien connaître au football… »

