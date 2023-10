OM - OL / L’œil de Denis Balbir : « La justice doit aller vite et frapper fort »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« De mois en mois, on franchit des paliers dans la bêtise et l’agressivité. C’est malheureusement le reflet d’une société devenue plus agressive, plus jalouse et plus violente que jamais. Cela s’est traduit sur OM – OL par le caillassage du bus lyonnais et la blessure de Fabio Grosso. Un acte indescriptible, odieux, condamnable… Autour du Stade Vélodrome, ce n’est malheureusement pas la première fois que ça arrive sur ce genre de matchs à tension.

« La bêtise et la violence de certains individus ne fait que s’accroître »

A une époque, quand je suivais le PSG face à l’OM, je m’étais retrouvé au cœur de ce genre d’incidents avec le bus de Paris qui s’était fait attaquer sur la route de l’aéroport. Sous des tirs de billes, les vitres avaient explosé mais il n’y avait eu aucun blessé. Cela fait des années que ça dure sans qu’on trouve de solutions. Comme à chaque fois, on se réunit, on parle à la presse, on rencontre les supporters, les arbitres, les dirigeants, on se tape dans le dos mais au final, le résultat est le même : il n’y a aucun changement. Maîtriser des abrutis isolés, c’est compliqué. On ne peut pas non plus faire porter toute la responsabilité sur les clubs mais ce qui est le plus dommageable est que la bêtise et la violence de certains individus ne fait que s’accroître.

Hier soir, un entraîneur a été touché. Cela aurait aussi pu être un joueur ou un anonyme mais c’est la même chose ! Venir se prendre un caillou dans la tête parce qu’on va supporter son équipe ou jouer un match de foot, c’est quelque chose qui n’est plus entendable en 2023. Il faut une réponse judiciaire forte ! Arrêtons de parler, agissons ! Le temps que la machine judiciaire se mette en route, on a le temps de vivre d’autres drames. Il faut aller vite et frapper fort contre ceux qui ont attaqué les bus. Désormais, il faut que les personnes qui ont fait ça soient retrouvés, jugés et condamnés sévèrement.

« Je ne vois pas comment l’OM pourrait être condamné sur ce match »

Quel sort désormais pour cet OM – OL ? Aujourd’hui, je pense qu’il faut rejouer le match normalement, avec des supporters de Marseille poussant leur équipe dans les limites du raisonnable. Pour ce qui est des supporters lyonnais, il est plus que probable que leur déplacement sera cette fois-ci annulé. La question des déplacements doit se poser d’une manière générale. Soit on trouve une solution pour garantir aux supporters adverses de pouvoir se déplacer au stade dans de vraies conditions de sécurité, soit on acte une bonne fois pour toute que tous les déplacements sont proscrits partout en France… A l’heure actuelle, on se retrouve face à un problème insoluble.

Dimanche soir, des Marseillais ont pénalisé leur équipe et leurs propres supporters. Sportivement, l’OM était supérieur à l’OL et dans une meilleure dynamique. Vous noterez bien que je parle de Marseillais et non de supporters. Peut-on vraiment qualifier ces gens de supporters de l’OM ? Toujours est-il que, légalement, je ne vois pas comment l’OM pourrait être condamné sur ce match. Même un huis-clos faisant peser la responsabilité sur les joueurs et l’ensemble des supporters serait à mon sens de trop. Le problème, c’est qu’on se retrouve à la frontière de responsabilité des uns et des autres. Je ne sais pas comment la LFP va se dépêtrer de ça. Pour moi, le plus important est que la justice tape vite et fort sur ceux qui se sont faits attraper. Il faut faire des exemples pour ceux qui seraient tentés de rééditer ce type de gestes d’une débilité sans nom… »

