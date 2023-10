PSG - L’œil de Denis Balbir : « Mbappé ? Arrêtons de vouloir donner des leçons de morale »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« A Brest, le PSG est allé chercher trois points précieux sur la fin en s’y prenant à deux fois pour transformer le penalty décisif (3-2). Il faut garder le positif de ce match même si ce n’est pas normal de se faire reprendre par Brest alors qu’on mène 2-0. Après, il ne faut pas non plus oublier que le Stade Brestois sort d’un très bon début de saison et qui avait déjà montré face à Lens qu’il savait faire basculer des matchs compliqués. Pour moi, ce sont trois points arrachés avec des belles valeurs de combattivité. Dimanche, la logique a été respectée même si on peut comprendre la frustration des Brestois.

« Il faut arrêter l’anti-Parisianisme de base »

Sur ce match, on a énormément parlé des provocations de Kylian Mbappé, sans forcément mettre ça en parallèle avec l’attitude du stade Francis-Le-Blé. Il faut arrêter l’anti-Parisianisme de base. Normalement, quand tu es supporter, tu viens dans l’esprit d’encourager ton équipe. Point. Ce n’est pas spécifique à Brest mais quand tu viens pour insulter les joueurs parce qu’ils sont Parisiens ou portent ce maillot, restes chez toi et tu ne manqueras à personne ! Les provocations subies par certains joueurs parisiens sont inadmissibles. Encore une fois, on rejoint la stupidité et l’agressivité de la société. Quel intérêt de traiter Hakimi de violeur, Mbappé de ci ou un autre de ça ? Je veux bien entendre Eric Roy, les dirigeants ou joueurs brestois mais il faut qu’à un moment donné la bêtise s’arrête…

J’entends dire que Kylian Mbappé qu’en qualité de capitaine du PSG et de l’équipe de France, il n’a plus le droit de faire ci ou ça. Oui, Mbappé c’est le capitaine des Bleus. Justement c’est grâce à lui que vous avez espéré en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine. C’est grâce à lui que le PSG en est là. A un moment donné, il faut un peu respecter les joueurs. On ne peut pas pleurer avec lui en finale du Mondial et aller l’insulter au stade parce qu’il porte un maillot qui vous déplait. Kylian Mbappé reste un jeune homme de 24 ans. Il a défendu ses coéquipiers comme n’importe qui l’aurait fait à sa place, y compris chez les joueurs du dimanche. Il faut arrêter de vouloir donner des leçons de morale et balayer devant sa porte… »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life