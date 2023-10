PSG - L’œil de Denis Balbir : « Mbappé ? Pour moi, c’est un faux problème »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Si le PSG a gagné dimanche à Rennes (3-1), beaucoup de critiques sont tombées sur Kylian Mbappé, lequel n’a plus marqué depuis le match face à Dortmund le 19 septembre et reste sur quatre rencontres sans inscrire le moindre but. Oui, il est indéniable que Mbappé est un peu dans le dur. Maintenant il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Cela arrive à tous les grands. Erling Haaland ne marque pas non plus trois buts par match toutes les semaines…

Pour Kylian Mbappé, cette petite traversée du désert est presque normale compte-tenu de sa préparation estivale délicate et de sa présence dans le loft. Le manque de préparation physique se ressent un peu. Même s’il fait ses matchs et se crée des situations, son coup de moins bien se remarque plus que d’autres. Il nous a tellement habitué à l’extraordinaire et à marquer à chaque match… Pour moi, on est sur un faux problème.

« Le Mbappé qui boude et traine des pieds, je n’y crois pas… »

Certains grands théoriciens du football vont nous parler d’une usure mentale, du fait que le souci est davantage psychologique que physique et lié au PSG. Le Mbappé qui boude et traine des pieds, je n’y crois pas une seconde. Pas un joueur de cette trempe et avec son caractère. C’est presque lui manquer de respect que de penser ça quand on voit ce qu’il a donné et donne encore à Paris. A mes yeux, la méforme de Kylian Mbappé tient davantage de l’inconscient que du conscient. Je veux bien qu’on me dise qu’il a été perturbé par ce qu’il a vécu en coulisses cet été mais à mon sens c’est déjà derrière lui. Il est probable que Mbappé fasse cette saison sa dernière année à Paris. Ce n’est pas dans son intérêt de ne pas jouer le coup à fond.

A mon sens, il suffit d’un déclic pour qu’on retrouve le Mbappé qu’on connait. Je me souviens qu’il y a quelques années, on comptait les minutes sans but de Karim Benzema en équipe de France. On avait passé les 1000 minutes et le meilleur était arrivé derrière avec le Real Madrid. Restons mesuré… La confiance d’un buteur tient toujours à un fil. S’il ne se créait vraiment aucune situation, on pourrait s’inquiéter mais Mbappé n’a rien perdu de son talent. Peut-être qu’il profitera de la trêve internationale et des deux matchs de l’équipe de France pour réenclencher la marche avant… »

