PSG – Le bilan de Denis Balbir : « Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu un Paris aussi sympathique »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Au moment du bilan de mi-saison, on note que le PSG est leader de Ligue 1 et au rendez-vous des 8èmes de finale de la Ligue des Champions même s’il est passé par la petite porte. Malgré ses défauts, j’affectionne beaucoup ce PSG-là. Je le préfère au Paris d’avant.

Cette équipe dégage quelque chose de différent, j’ai vraiment l’impression qu’on me parle d’un collectif. La présence de joueurs comme Hernandez, Ugarte, Lee ou Dembélé fait beaucoup de bien à cette équipe. En plus, on assiste à l’éclosion surprise de Warren Zaïre-Emery, qui s’impose aujourd’hui comme l’un des plus grands espoirs du foot européen. Même si certains attendent plus de Kylian Mbappé, il continue de porter son équipe statistiquement…

« Ce PSG me fait plaisir »

Au moment de faire le bilan, il ne faut pas oublier que Paris a été amputé par des blessures importantes comme celles de Kimpembe ou Nuno Mendes. A part les facéties de Donnarumma, qui me laissent perplexes, je trouve que cette équipe est sympathique… Et cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu un PSG sympathique. Derrière cette sympathie, il y a Luis Enrique. Un coach qui dégage une certaine force et des certitudes sur ce qu’il veut. Finalement c’est assez paradoxal de voir qu’un Paris aussi intéressant a eu autant de mal à sortir de sa phase de groupe de Ligue des Champions… Avec des coachs plus froids, plus calculateurs, avec une politique de starification, c’était passé plus facilement mais sans dégager les mêmes émotions.

Aujourd’hui, je n’ai pas honte de le dire : ce PSG me fait plaisir. Alors oui, ça ne marche pas toujours. C’est imparfait. C’est inconstant par rapport aux souhaits de certains de voir le PSG tout écraser sur sa route… Mais ce n’est pas parce qu’une équipe est encore en construction et qu’elle ne finit pas largement première de sa poule qu’elle ne va pas faire une deuxième partie de saison faste… »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life