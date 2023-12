PSG, OM, RC Lens – L’œil de Denis Balbir : « Marseille, Paris et Lens nos grands espoirs du printemps »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Prendre la Real Sociedad, quand on est le PSG et qu’on a fini deuxième de son groupe de Ligue des Champions, c’est un don du ciel. Maintenant il faudra quand même se méfier de la fierté des Basques… et faire la différence dès le match aller au Parc des Princes. Vu que Paris a toujours pris au moins un but lors de ses déplacements européens cette saison, le trou devra se faire dès le premier match pour ne pas souffrir. Je pense qu’en bon Espagnol, Luis Enrique sera là pour prévenir contre tout excès de confiance. La Real n’est pas là par hasard mais il faut reconnaître que le PSG s’attendait à bien pire sur le papier.

« L’OM n’est jamais à l’abri d’un accident »

En Ligue Europa, nos quatre représentants ont eu des fortunes diverses. S’il convient d’être prudent, l’OM n’est pas malheureux d’avoir pris le Shakhtar Donetsk, une équipe qui dispute toutes ses rencontres à l’extérieur. Maintenant, on connait tous l’OM et cette équipe n’est jamais à l’abri d’un accident. Pour Lens, qui a éliminé Séville en phase de groupe, Fribourg n’est ni le pire ni le meilleur tirage. C’est un adversaire sérieux mais les Sang et Or ont les moyens de passer sur la dynamique actuelle. Lens n’est pas le genre d’équipe à brader l’Europe. Pour résumer, en attendant le LOSC, qui rentrera plus tard en Ligue Europa Conférence, Marseille, Paris et Lens sont nos grands espoirs d’avoir un printemps européen en Ligue 1.

« Je ne vois pas comment le Rennes d’aujourd’hui peut avoir la moindre chance contre ce Milan »

Pour Rennes, qui affrontera le Milan AC, et Toulouse, qui va devoir se frotter au Benfica, ce sera plus compliqué. Je ne vois pas comment le Stade Rennais d’aujourd’hui peut avoir la moindre chance contre ce Milan en confrontation aller-retour. Les Italiens ont le gardien de l’équipe de France, des défenseurs solides, des milieux de haut niveau, une attaque avec Giroud, Pulisic et Leao… C’est du très lourd ! Pour moi, ce Milan est l’un des favoris à la victoire finale. Pour Rennes, l’expérience la plus fabuleuse sera sans doute de jouer à San Siro. Les Bretons n’auront aucune pression. C’est déjà ça ! Pour Toulouse non plus, il n’y aura pas de pression. Les Violets ont déjà réussi leur campagne européenne en signant un exploit face à Liverpool. Là, ce sera le Benfica, un club surtitré avec des joueurs à l’expérience incroyable comme Angel Di Maria. Ce sera très dur sur deux matchs… Sans aller au stade de la Luz en victime, ce sera surtout une belle expérience à vivre ».

