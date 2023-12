PSG, OM, RC Lens, LOSC – L’œil de Denis Balbir : « Paris par la petite porte, Marseille et Rennes déçoivent »

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

« Cette semaine, avec son 6/6, la Ligue 1 a sans doute assuré sa 5ème place à l’indice UEFA en prenant ses distances avec les Pays-Bas. En février, il faudra encore être sérieux pour glaner encore quelques points et envoyer quelques équipes au printemps mais c’est très bien parti. Tout ne fut pas parfait mais on est dans une bonne dynamique. Sur la scène européenne, les clubs français sont de plus en plus respectés.

« Le Paris de Luis Enrique est paradoxal »

En Ligue des Champions, le PSG continue sa route après son nul à Dortmund (1-1). Paris a eu un peu de chance mais est passé par la petite porte. Le Paris de Luis Enrique est paradoxal. A Dortmund, j’ai aimé ce que j’ai vu du PSG. Sans l’intervention de Süle, Mbappé aurait marqué. Le Bondynois a d’ailleurs fait un bon match, se montrant - avec Warren Zaïre-Emery - parmi les grands protagonistes de ce match. Paris aurait pu gagner. Il ne l’a pas fait mais la qualification est là c’est à moindre mal.

Finir premier ou deuxième, ça n’a pas d’importance quand on aspire à remporter la Ligue des Champions. Il faudra bien un jour éliminer le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone ou l’Atlético. Qu’importe finalement si c’est en huitièmes de finale plutôt qu’en demis ! Maintenant on va attendre le tirage au sort en sachant que ce PSG peut prendre n’importe qui mais aussi perdre contre n’importe qui…

Mardi, le RC Lens – qui était déjà éliminé de la Ligue des Champions – s’est arraché pour terminer sa qualification en barrages de Ligue Europa face au FC Séville (2-1). Le Racing nous fait réellement vivre une saison européenne remarquable. C’est assurément l’équipe qui nous procure le plus d’émotions cette saison. Qui aurait pu penser que les Lensois sortiraient européens d’un groupe avec Arsenal, Séville et le PSV ? Là, ils verront la Ligue Europa et sur un match aller-retour, ce club peut encore nous faire vivre de belles émotions. C’est une belle récompense pour Franck Haise et son équipe.

« Rennes s’est plombé tout seul, faute professionnelle pour l’OM »

En Ligue Europa, on a eu une grande satisfaction et deux déceptions. Je vais commencer par les déceptions Rennes et Marseille, battus par Villarreal (2-3) et Brighton (0-1) et qui ont perdu la première place qui leur tendait les bras. S’ils veulent accéder aux huitièmes de finale, le Stade Rennais et l’OM devront passer un barrage face à un reversé de Ligue des Champions. Pas simple.

J’entends bien que le Stade Rennais a un projet. Il rêve d’expansion de son Roazhon Park, de continuer à grandir… Ok. Quand je vois l’effectif rennais, le changement d’entraîneur et les échéances à venir en championnat, je me dis qu’il y a d’autres chantiers avant cela… Et pas seulement au niveau du défenseur central et de l’attaquant, les deux postes ciblés par les dirigeants en janvier. Oui, Villarreal retrouve des couleurs grâce à un Marcelino accueilli comme un messie - le coach espagnol a clairement pris sa revanche sur la France après son court passage à l’OM – mais Rennes avait toutes les cartes en main pour plier ce groupe et s’est plombé tout seul avec une défense très moyenne.

L’OM était aussi maître de son destin mais a été ridicule dans le jeu en Angleterre. L’équipe de Gennaro Gattuso n’avait besoin que d’un point. Elle est retombée dans des travers assez gênants. Non seulement le but encaissé à la 88’ fait très mal mais quand on voit sa construction, on peut clairement parler de faute professionnelle. Sur le but, Brighton était comme à l’entraînement. La frappe de Joao Pedro est belle mais tous les Marseillais sont spectateurs sur l’action. On aurait dit des gamins en minimes. Ce but peut avoir de très grosses conséquences pour la suite… et qu’on ne vienne pas me dire que les Marseillais sont épuisés. Une équipe qui a l’ambition d’être européenne et de jouer tous les trois jours ne peut pas rendre une prestation de ce niveau.

Toulouse, c’était le contre-exemple de Rennes et l’OM. Le Téfécé n’était pas attendu mais sa victoire à Linz (2-1) lui permet de finir second de sa poule à un point seulement de Liverpool. Même si le club se fissure en coulisses avec ses mauvais résultats en L1 (15ème), le club haut-garonnais montre un supplément d’âme rafraîchissant en Coupe d’Europe. Comme Lens, eux aussi font un bien fou au foot français ! Que cette bouffée d’oxygène leur permette de repartir de l’avant en Ligue 1. Leur saison européenne est d’ores et déjà une réussite. Enfin, je ne m’attarde pas sur la victoire du LOSC face à Klaksvik (3-0) en Ligue Europa Conférence. C’était attendu. Les Dogues verront les huitièmes. »

