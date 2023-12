RC Lens – Le bilan de Denis Balbir : « Un retour de Seko Fofana, pourquoi pas ? »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Pour son année de la confirmation, le RC Lens fait une très belle saison. Les Sang et Or ont eu du mal au début mais ils se sont réveillés grâce à la Ligue des Champions avec le nul à Séville (1-1) et l’exploit contre Arsenal (2-1). Ce que j’aime dans ce Lens, c’est qu’il ne renie pas ses valeurs. Franck Haise reste fidèle à ses principes en jouant le coup à fond dans toutes les compétitions.

« Il manque un buteur au RC Lens »

Dans le jeu, c’était peut-être un peu plus ennuyeux que par le passé. Ce qu’il manque à Lens pour franchir un palier et se stabiliser dans le haut de tableau ? De retrouver un buteur. J’aime beaucoup Elye Wahi mais il est jeune et n’a pas le même réalisme qu’un Openda. Pour autant, hors de question de critiquer le RC Lens ! Cette équipe dégage une sérénité et une force de groupe qui lui permettra toujours de sortir des mauvais moments…

Ces derniers jours, on parle d’un possible retour de Seko Fofana d’Arabie saoudite. Est-ce que ce serait une solution ? Pourquoi pas ? Toutes les pistes sont bonnes à envisager. C’est vrai qu’il s’agit d’un joueur qui a été très important pour le club. Si l’ancien capitaine venait à revenir, ce ne serait pas une mauvaise chose mais le mieux aurait été de ne pas partir… Au-delà de ça, je pense que Lens a surtout besoin d’un finisseur. Collectivement, c’est presque parfait. Il manque juste ce tueur pour finir le boulot… »

