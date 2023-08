RC Lens, Stade Rennais - L'oeil de Denis Balbir : « Deux salles, deux ambiances »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Avant l'entame de la saison 2023-24, le RC Lens et le Stade Rennais s'affichaient comme les outsiders de ce championnat. Entre le match des Sang et Or à Francis-Le-Blé et celui des Bretons au Roazhon Park, on était sur deux salles deux ambiances sur cette première journée de Ligue 1. Là où l'un s'est écroulé en deuxième période, l'autre a confirmé les attentes placées en lui.

« Oui l'arbitre de Brest – Lens a faussé la fin de la première période mais... »

A Brest, Lens était pourtant bien parti en menant 2-0 à la 44ème minute avant de se faire rejoindre puis dépasser (2-3). Déjà, il faut souligner le match des Brestois, une équipe valeureuse qui n'a rien lâché et a su retourner le match à 11 contre 10. C'est un bel exploit pour le SB29. Du côté de Lens, les supporters pestent contre l'arbitrage. On peut les comprendre. Le premier penalty est très généreux et fait basculer le match avant la mi-temps, le carton rouge pour Adrien Thomasson est aussi très dur... Maintenant ce serait trop réducteur de prendre l'arbitrage comme seule explication à la défaillance nordiste en Bretagne. Oui l'arbitre a faussé la fin de la première période mais derrière c'est la non-réaction lensoise qui a causé la défaite.

Dans l'état d'esprit, Lens n'a pas été bon et doit en tirer rapidement des conclusions. A 2-1 à la mi-temps, les Sang et Or auraient dû remettre de suite le pied sur le ballon. Ce n'est pas possible de lâcher comme ça en deuxième période quand on est vice-champion de France. Les Lensois ont cédé sur des faits de jeu mais se sont également montrés très fébriles sur des détails. En vue de la Ligue des Champions, il faudra apprendre vite. J'espère que le scénario de ce match permettra à Lens de corriger le tir. On peut compter sur Franck Haise pour remettre les pendules à l'heure.

« Ce Stade Rennais a vraiment tout pour plaire ! »

Concernant le Stade Rennais – qui s'est imposé 5-1 à la maison contre Metz – il n'y a pas de surprise. Comme je l'avais dit la semaine passée, je vois cette équipe comme l'un des concurrents les plus sérieux du PSG. Sur le papier, c'est l'une des équipes les plus complètes. Sur le terrain, cela s'est confirmé avec cette place de leader. Même si c'était face à un promu, c'est toujours intéressant de démarrer la saison en collant cinq buts à l'adversaire. Malgré l'égalisation rapide des Grenats, Rennes n'a jamais douté de sa force. Dans la qualité de jeu, dans l'animation, c'est vraiment l'équipe la plus au point. Ce Stade Rennais a vraiment tout pour plaire ! »

