Coupe de France : quelles chaînes diffusent PSG - Brest

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Jouée dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France, l'affiche PSG - Brest sera à suivre en direct à la télévision dès 21:10 sur les chaînes France 3 et beIN SPORTS 1. But! Football Club reviendra ensuite en long, en large et en travers sur cette rencontre.

Comment voir le match sur beIN SPORTS ? Si vous souhaitez voir le match sur beIN SPORTS, il vous suffit d'avoir le bon abonnement pour accéder à la chaîne. Saviez-vous que CANAL+ SPORT vous propose votre billet pour les plus grandes compétitions sportives en incluant CANAL+, beIN SPORTS et Eurosport ? Profiter de l'offre CANAL+ SPORT Avec votre abonnement CANAL+ SPORT, vous accéder aux chaînes sportives de CANAL+, à beIN SPORTS et à Eurosport avec un seul abonnement. Ligue 1, UEFA Champions League, Europa League, Nations League, Premier League, LaLiga... Vous pouvez suivre vos équipes favorites sur tous vos écrans connectés pour 2 utilisateurs en simultané et en qualité 4K UHD. Découvrir l'offre CANAL+ SPORT

Podcast Men's Up Life