Deux Girondins vers Strasbourg, Nice présente ses recrues, une signature à Rennes ?

AS Monaco : une offre pour Tosin Adarabioyo (Fulham)

L'AS Monaco est passée à l'attaque en envoyant à Fulham une première offre de 5 M€.pour le défenseur central Tosin Adarabioyo (25 ans), selon Foot Mercato. Un accord serait en bonne voie.

MHSC : Wahi a choisi Chelsea, Mavididi à Leicester

« Chelsea a fait une offre estimée à 27.5M€ à Montpellier pour Wahi. Offre refusée. Si l'Atletico et Francfort sont encore dans la course, l'attaquant souhaite rejoindre les Blues », révèle Loïc Tanzi, de L'Equipe. Stephy Mavididi, lui, devrait être transféré à Leicester pour 7 M€.

Toulouse FC : Ratao rentre au Brésil

L'ailier gauche brésilien Rafael Ratao quitte Toulouse après deux saisons en France. Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec Bahia.

Mais aussi...

FC Sochaux : le CNOSF a été saisi

Le FC Sochaux-Montbéliard a, comme attendu, saisi hier le CNOSF (Comité national olympique et sportif français). Il s'agit de la première étape d'un tortueux processus qui pourrait permettre au club franc-comtois, relégué en National par la DNCG, de se maintenir en Ligue 2. Une audience de conciliation devrait être organisée en début de semaine prochaine entre le CNOSF et le FCSM, qui devra notamment prouver à cette occasion qu'il a bien sur son compte les 12 M€ réclamés par la DNCG.

LOSC : Bentaleb à Lille à la mi-août ?

Annoncé au LOSC, Nabil Bentaleb avait été recalé à la visite médicale à la surprise générale. Malgré les rumeurs qui se sont répandues hier, il ne s'agirait pas d'un problème cardiaque. D'après les informations de L'Équipe, le verdict final sera rendu à la mi-août par la commission.

MHSC : Estève vers un départ ?

Courtisé depuis l'ouverture du mercato estival, Maxime Estève devrait finalement prendre la poudre d'escampette. Selon Midi Libre, un club qui n'est pas l'Union Berlin serait très intéressé par le jeune défenseur central du Montpellier HSC et pourrait parvenir à ses fins. D son côté, Joris Chotard est bel et bien là. Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter affirme que le club héraultais est parti sur une piste scandinave pour oublier l'échec Tosin.

OGC Nice : le Gym présente ses recrues

L'OGC Nice a programmé une conférence de presse afin de présenter ses nouvelles recrues, Jérémie Boga et Morgan Sanson. L'événement aura lieu à l'Hôtel de Ville de Nice à 14h en présence du président Jean-Pierre Rivère et du directeur sportif Florent Ghisolfi.

Et enfin...

Stade de Reims : deux départs finalisés

Naïm Byar (18 ans) à Bologne, c’est fait. Le milieu de terrain quitte le Stade de Reims définitivement, au même titre que Rafik Guitane, en direction d’Estoril au Portugal.

Girondins : deux Bordelais vers le RC Strasbourg ?

Selon L’Équipe, Junior Mwanga (défenseur central) et Dilane Bakwa (ailier gauche) sont en instance de départ. Les deux joueurs de 20 ans pourraient s'engager avec le RC Strasbourg pour les cinq prochaines saisons. Plusieurs offres sont déjà arrivées sur la table des Girondins de Bordeaux mais elles ne correspondent pas encore à ce que souhaitent les dirigeants bordelais.

Stade Rennais : prolongation en vue pour Truffert ?

En janvier, quand Aston Villa s'était manifesté, Rennes avait fermé la porte à un départ d'Adrien Truffert (21 ans), titulaire comme latéral gauche depuis trois saisons, monté des Espoirs à l'équipe de France A en septembre dernier, et sous contrat jusqu'en 2025. Cet été, les courtisans sont toujours là. Comme Monaco et la Real Sociedad, qui n'ont cependant pas déclenché l'adhésion du joueur de 21 ans. Une offre serait aussi en préparation à Nottingham Forest et West Ham. Mais Rennes pousse surtout pour conserver l'un de ses atouts majeurs, comme révélé par le Parisien. Selon L’Équipe, des discussions pour une prolongation d'un an, jusqu'en 2026, seraient bien engagées.

