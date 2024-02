OL : Textor éjecte un nouvel entraîneur cette saison !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

John Textor continue sa collection d’entraîneur cette saison. Après avoir consommé cinq techniciens à Botafogo (Luis Castro, Claudio Caçapa, Bruno Lage, Lucio Flavio et Tiago Nunes) et quatre du côté de l’OL (Laurent Blanc, Jean-François Vuillez, Fabio Grosso et Pierre Sage), le boss du Eagle Football a répondu à la crise qui secoue Molenbeek (14ème sur 16 de Jupiler Pro League) en éjectant Claudio Caçapa.

Caçapa viré à Molenbeek

En effet, selon Sacha Tavolieri, l’ancien défenseur de l’OL a été limogé avec effet immédiat après la dernière défaite du RWDM contre Antwerp. Caçapa avait remplacé le coach emblématique du club bruxellois Vincent Euvrard l’été dernier. Il sera provisoirement remplacé par son adjoint Igor de Camargo.

🚨🇧🇷 EXCL. Claudio Caçapa vient d’être LIMOGÉ avec EFFET IMMÉDIAT du #RWDM ! L’entraîneur brésilien a été convoqué après la défaite du club bruxellois contre le Royal Antwerp FC.

🔜 Plus d’infos à suivre... #JPL pic.twitter.com/CFMUR2NhJS — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 11, 2024

