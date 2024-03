Athletic Bilbao - FC Barcelone : le Barça perd deux points et deux cadres sur blessure

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sale soirée pour les Blaugrana ! En plus d'avoir perdu Pedri et Frenkie de Jong sur blessure, le FC Barcelone a perdu deux points dans la course au titre et au podium en se faisant accrocher par l'Athletic Bilbao (0-0). Avec ce match nul concédé, les hommes de Xavi manquent l'occasion de prendre la deuxième place du classement à Gérone et pointent de nouveau à 8 points du Real Madrid. De son côté, Bilbao reste cinquième.

