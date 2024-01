Cristiano Ronaldo lâche un scud sur la FIFA et le Ballon d'Or, Messi visé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, a été récompensé il y a quelques jours à la cérémonie The Best de la FIFA. L'Argentin a été élu meilleur joueur de l’année 2023 alors que la Coupe du monde 2022 ne comptait plus parmi les critères, ce qui lui vaut certaines critiques.

"Je ne crois tout simplement plus à ces récompenses"

Cristiano Ronaldo, dans un entretien à Record, y est allé des siennes, avec cette réponse, quand il a été questionné sur le Ballon d’Or et le trophée The Best : "Je ne crois tout simplement plus à ces récompenses et ce n’est pas parce que j'ai gagné le prix de Globe Soccer Awards, mais c'est un fait. Les chiffres sont présents et les chiffres ne trompent pas, ils ne peuvent pas m'enlever cette récompense (ndlr : meilleur buteur au monde en 2023) car elle est réelle. Cela me rend très heureux parce que les chiffres prouvent la réalité".

CR7 a quand même pris le temps de préciser que ce n'était pas une attaque contre Messi, Haaland ou Mbappé même si ça peut paraitre difficile à entendre ...

Em entrevista exclusiva a Record, o craque português mostrou-se "muito feliz" pelos troféus conquistados nos Globe Soccer Awards https://t.co/rOZtglNkoD pic.twitter.com/eGL9KSGu7a — Record (@Record_Portugal) January 21, 2024

