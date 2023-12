FC Barcelone - Mercato : madame Lewandowski règle la question de l'avenir de son mari

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La femme de Robert Lewandowski annonce vouloir rester en Catalogne. Le Polonais connaît une saison à l’image de son club cette saison, très moyen. L’ancien du Bayern Munich n’a inscrit que 9 buts en 19 rencontres. Des prestations qui ne lui assurent pas un avenir au Barça. Pourtant, sa femme se plaît en Catalogne.

La famille Lewandowski n’a pas l’intention de plier bagage

L’international Polonais souhaite aller au bout de son contrat, une position que sa femme, Anna Lewandowska, partage également. Dans un entretien pour Sport, elle évoque son envie de rester en Catalogne, et les activités qu’elle développe dans la région: “Depuis plusieurs mois, je travaille à l’ouverture d’une salle de sport et d’une école de danse à Barcelone, où j’organise également des championnats sportifs. Bien que je dirige toujours des entreprises en Pologne, j’y vais moins souvent maintenant”. Son désir est maintenant de rester dans le Nord-Est de l’Espagne: “Après avoir déménagé à Barcelone, j’ai changé ma façon de voir la vie. J’ai commencé à l’apprécier davantage et à en profiter. Les Catalans m’ont appris qu’il n’y a qu’une seule vie et qu’elle vaut la peine d’être vécue”. La famille Lewandowski souhaite rester dans la région, reste à voir comment l’attaquant Polonais redressera la barre avec le Barça.

Barça : la compagne de Robert Lewandowski lâche des indices sur son avenir https://t.co/ODVIA2upyj — Foot Mercato (@footmercato) December 15, 2023

Podcast Men's Up Life