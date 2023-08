FC Barcelone : après son dérapage à Getafe, Xavi risque une suspension record

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a connu une soirée sans à Getafe (0-0) dimanche. Pour leur entrée en lice en Liga, les champions d'Espagne sont tombés sur un adversaire regroupé en défense et qui a passé son match à mettre des coups. Les statistiques ont révélé que sur plus de cent minutes, en comptant les temps additionnels, il y a eu plus d'une heure de jeu sans ballon ! Ce qui explique que les Blaugranas aient dégoupillé, Raphinha se faisant expulser en première période pour un coup de coude à un adversaire, Xavi en seconde pour des critiques envers l'arbitre.

Il pourrait écoper jusqu'à 12 matches de suspension !

Au coup de sifflet final, l'entraîneur du Barça n'y est pas allé de main morte avec le style prôné par Getafe, déclarant qu'il comprenait que de moins en moins de gens suivent la Liga à cause de ce genre d'équipes ! Pour l'ensemble de son œuvre dimanche dans la banlieue de Madrid, le Catalan a eu droit à un rapport salé de l'arbitre. Selon l'émission El Chiringuito, la commission de discipline espagnole pourrait lui infliger une sanction exemplaire, de quatre à... douze matches de suspension ! Quasiment un tiers de la Liga ! Ça ferait cher les deux points abandonnés à Getafe...

🚨"El Departamento de Integridad de la RFEF propone la sanción. Podría ser de 4 a 12 PARTIDOS"🚨



📝INFORMACIÓN de @JuanfeSanzPerez sobre el caso Xavi en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/2KI0knrqOZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2023

