FC Barcelone : ça a déjà chauffé entre Xavi et Laporta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans quelques années, quand les supporters jetteront un œil sur la saison 2022-23 du FC Barcelone, ils se diront qu'elle a été bonne, avec la victoire en Liga et en Supercoupe d'Espagne. C'est vrai qu'elle a été bonne, mais elle a été loin d'être de tout repos ! Elle a débuté dans le chaos financier de l'intersaison, elle s'est poursuivie avec des polémiques, l'élimination prématurée de la Champions League, la révélation de l'affaire Negreira et le 0-4 encaissé au Camp Nou face au Real Madrid en demi-finales retour de la Coupe du Roi. Tout sauf une saison tranquille !

"Une entrevue tendue" avec le 0-0 contre Vallecano

D'ailleurs, dans le documentaire de Prime Vidéo consacré au FCB (FC Barcelone : une nouvelle ère), on apprend que ça a chauffé entre Xavi et sa direction... dès la 1ère journée de Liga ! Les Blaugranas avaient été tenus en échec à domicile par le Rayo Vallecano (0-0), occasionnant une réunion de crise entre l'entraîneur catalan, Joan Laporta, Jordi Cruyff et Mateu Alemany. "Je me souviens d'une entrevue tendue avec la direction après le match nul, se souvient le technicien dans le documentaire. J'ai dit à Mateu, au prési et à Jordi Cruyff qu'il fallait rester calme, que ce n'était que la 1ère journée." La suite lui a donné raison. Laporta a-t-il de nouveau demandé des explications après le piteux 0-0 contre Getafe en ouverture de la Liga cette saison ?

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

⤵️ Xavi desvela una charla tensa con Laporta a inicios del curso pasado: "Recuerdo una charla tensa tras el empate con la junta. Con Mateu, con el presi, con Jordi Cruyff y les dije que calma"https://t.co/5hBuDocOHk — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 6, 2023

Podcast Men's Up Life