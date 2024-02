FC Barcelone Mercato : De Jong, les dessous de sa prolongation révélés !

Mardi, Frenkie de Jong (26 ans) a poussé coup de gueule contre les médias catalans. Le Néerlandais les accuse de mentir au sujet de son avenir, et il trouve aussi que la presse est injuste avec son rendement.

Des propos qui font jaser, que ce soit en Espagne ou aux Pays-Bas où beaucoup estiment que le joueur, très bon ce samedi contre Getafe (4-0), n'évolue pas à son meilleur niveau cette saison. Une opinion qui n'est pas partagée par les dirigeants catalans puisque ceux-ci espèrent le prolonger. Une réunion au sommet s’est produite au au sujet de l’avenir de De Jong, et Deco et l’agent du milieu de terrain auraient passé un pacte secret pour une éventuelle prolongation de contrat. Selon Nicolo Schira, celle-ci pourrait lier De Jong au Barça jusqu'en 2028.

Talks in progress between #Barça and Frankie #DeJong to try to extend the contract. Offered a new deal until 2028. #transfers #FCB