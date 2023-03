FC Barcelone : Joana Sanz brise le silence après l'affaire Dani Alves

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dani Alves en prison à Barcelone et accusé de viol, sa compagne Joana Sanz avait fait le choix (douloureux) de s'éloigner de l'international brésilien et de le laisser seul face à cette épreuve. D'abord à fond derrière Alves, la belle Espagnol était tombée de très haut en apprenant qu'à minima son mari lui avait été infidèle dans cette sombre histoire datant du 30 décembre dernier dans une discothèque catalane.

Joana Sanz a zappé Dani Alves et est focalisée sur sa vie professionnelle

Pour la première fois depuis que l'affaire a éclaté en janvier, Joana Sanz a pris la parole à l'occasion d'un événement à Dubaï où elle participait : « Tout ce qui a trait à mon travail me rend heureuse et je me sens chanceuse de pouvoir aller de l'avant », a-t-elle d'abord glissé en répondant très émue à un question sur ses soucis récents : « Dans mon cas, c'est une situation compliquée.... Il vaut mieux que les joies soient professionnelles ».

Déjà très affectée par la mort de sa mère et l'incarcération de celui qui était son pilier dans cette épreuve, Joana Sanz ne s'était pas exprimé dans les médias depuis le début de l'affaire, laissant l'ex-femme de Dani Alves, Dinora Santana être la seule à prendre publiquement sa défense et clamer son innocence.