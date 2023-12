FC Barcelone : Joana Sanz lâche une confidence bouleversante et un scud à Dani Alves

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après un début d’année 2023 assez terrible pour elle qui a vu le décès de sa mère et l’incarcération de son mari Dani Alves pour un viol présumé en boîte de nuit à Barcelone, Joana Sanz a enfin retrouvé un peu de joie de vivre… et surtout l’envie de communiquer à ses fans.

Sur Instagram, la mannequin originaire des Canaries s’est lancée dans un jeu de questions-réponses avec ses abonnés… Avouant avoir connu des idées noires : « J’ai tenté de me suicider car je n’en pouvais plus », a expliqué Joana Sanz.

Joana Sanz ne s’est pas privée pour tromper Dani Alves en retour…

Dans un entretien d’une franchise rare, la belle Espagnole a expliqué ne « plus croire en la monogamie » en lâchant un tacle à celui qui est encore son mari : « Pour moi, tant qu'on ne me ment pas, tant qu'on est sincère avec moi, si tu veux partir en voyage et t'amuser avec cinq personnes, alors préviens-moi, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ne me regarde pas comme une idiote après ».

Quant à savoir si elle s’était vengée des infidélités de son époux en fréquentant d’autres hommes, Joana Sanz n’est pas rentrée dans le détail, assurant simplement ne « pas hésiter ».

