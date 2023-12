FC Barcelone : Joao Cancelo tape du poing sur la table avec Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone ne rassure toujours pas. Accroché par le Valence FC hier (1-1), le club catalan pourrait encore perdre du terrain sur Gérone et le Real Madrid en tête du classement de Liga. En attendant, Xavi a enfin mis le doigt sur le mal qui ronge son équipe : l’inefficacité.

« Le manque d'efficacité est le résumé de la saison. Le manque de force en défense aussi. Mais nous sommes sur une bonne voie en termes de football, de jeu lui-même, a-t-il analysé en conférence de presse. Nous sommes peut-être l'une des pires équipes d'Europe en termes d'efficacité, même si nous sommes l'une des équipes qui se créent le plus d'occasions. Je suis calme, avec le même enthousiasme que toujours. Nous sommes sur la bonne voie. »

« Nous sommes tous avec Xavi »

Ce calme, Xavi semble le transmettre à son vestiaire. En témoigne les propos de Joao Cancelo, qui soutient son coach coûte que coûte malgré une crise de résultats évidente. « Oubliez les bêtises de la presse, on est tous avec Xavi. C'est une légende, il est top avec nous, a affirmé le Portugais. Deux défaites et un nul. Le Barça a l'obligation de gagner. L'équipe, l'entraîneur et le staff sont absolument engagés. Nous sommes tous avec Xavi. »

