FC Barcelone : l'Athletic Bilbao élimine le Barça de la Coupe du Roi

C'était une évidence : le FC Barcelone était attendu à Bilbao, afin d'y affronter l'Athletic et son exceptionnel public de San Mamés. Et les joueurs de Xavi n'ont pas été déçus, eux qui se retrouvaient menés au score dès la première minute de jeu ! Au terme de deux contres dans la surface de réparation du Barça, Guruzeta reprenait du droit dans le petit filet gauche dans le but de Pena et ouvrait le score (0-1, 1e).

Deux frappes, deux buts

Ce quart de finale n'avait débuté que depuis trente-six secondes et le onze catalan était littéralement sonné. A tel point qu'en marge de la possession habituelle au milieu de terrain, le Barça ne se créait pas une seule situation dangereuse en 25 minutes de jeu. Et pour couronner le tout, Alejandro Balde quittait ses partenaires, se tenant l'arrière de la cuisse et ayant les pires difficultés à marcher. Il fallait finalement un coup du sort aux Catalans pour revenir au score. A la 26e minute, alors que Pedri était repris au moment d'armer sa frappe dans la surface de réparation, le ballon revenait dans les pieds de Berchiche dont le dégagement était contré par le pied gauche de Lewandowski qui égalisait ! (1-1, 26e). Les Basques avaient à peine le temps de digérer ce but gag que le génial Lamine Yamal offrait l'avantage au Barça. A la 32e minute, parti de la droite, il repiquait dans l'axe, se mettait sur son pied gauche et adressait une frappe magnifique aux 20 mètres qui trompait Agirrezabala (2-1, 32e).

Yamal loupe l'immanquable

Parti au vestiaire avec un but d'avance, le FC Barcelone ne parvenait pas longtemps à gérer son court avantage. Ainsi, et dès la 49e minute, Bilbao recollait au score. Depuis le côté gauche, Williams déposait de l'intérieur du pied droit un centre au second poteau à l'attention de Sancet qui croisait sa tête dans le petit filet gauche de Peña, impuissant (2-2, 49e). L'Athletic, dans un stade déchainé, était même tout proche de reprendre l'avantage sept minutes plus tard (56e) avec une tête de Guruzeta, encore lui, qui manquait de de peu le cadre. Discrets, les hommes de Xavi opéraient en contre et Lamine Yamal, parfaitement lancé en profondeur par Lewandowski, se retrouvait seul face au gardien de l'Athletic mais ne cadrait pas sa frappe (64e). Et que dire de l'autre occasion du prodige catalan, à la 86e, lorsque ce dernier, qui avait réussi à dribbler le gardien de l'Athletic au prix d'un crochet, ne cadrait pas sa frappe du pied droit face au but vide !

Lors de la séance de prolongation, le Barça, beaucoup trop discret offensivement, s'obstinait à garder le ballon au milieu de terrain et prenait le risque d'un contre foudroyant des joueurs basques. Ce qui se produisait à la 106e minute, sur un ballon perdu par Sergi Roberto. Inaki Williams, servi sur le côté droit de la surface de réparation, trouvait le poteau gauche de Pena avant que le ballon ne revienne dans ses pieds et qu'il puisse redonner l'avantage aux Basques (2-3, 106e). Les hommes de Xavi ne parvenaient pas à égaliser lors de la seconde période de la prolongation, encaissaient même un quatrième but (Nico Williams, 119e) et ne remporteront donc pas une 32e Coupe du Roi.

Une sale soirée, deux blessés (Balde, Christensen) et un trophée à oublier pour Xavi qui fête ce jeudi son 41e anniversaire...

⏰ WE'RE HEADED TO EXTRA TIME IN BILBAO!



2️⃣ Athletic Club (Gorka Guruzeta 1', Oihan Sancet 49')

2️⃣ Barça (Robert Lewandowski 26', Lamine Yamal 32')#AthleticBarça pic.twitter.com/EvB3XC2Ng3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 24, 2024

