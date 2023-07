FC Barcelone : la compagne de Piqué moquée par les enfants de Shakira ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Gerard Piqué et Shakira ont eu quatre enfants ensemble, Milan et Sasha. Âgés de 10 et 8 ans, les deux garçons vivent avec leur mère à Miami. Ils voient tout de même leur père quelques jours par mois ainsi que pendant la moitié des vacances, rapporte SPORT. Assez pour obtenir une drôle d’anecdote.

« L’employée de papa »

Depuis la rupture, Gerard Piqué fréquente une nouvelle femme avec qui il aurait trompé Shakira, Clara Chía. Cette dernière bénéficie d’un drôle de surnom de la part de Milan et Sasha. Les deux garçons la surnomment : « L’employée de papa ». En effet, Clara Chía est connue par les deux enfants comme une employée chez Kosmos, la société de Piqué. SPORT révèle que selon les rumeurs, Gerard Piqué et Shakira auraient conclu un accord parmi lequel figure une clause qui stipule d’éloigner Clara Chía des enfants, tant que leur relation n'est pas officialisée.

