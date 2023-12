FC Barcelone : la mise au point de Deco sur l'avenir de Xavi

En raison du piètre jeu proposé par les joueurs du FC Barcelone et les mauvais résultats des dernières semaines, Xavi, arrivé en novembre 2021 sur le banc du Barça, est annoncé sur la sellette.

Mais alors que les dirigeants barcelonais ne devraient prendre aucune décision concernant l'avenir de leur entraîneur avant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Osasuna, qui aura lieu le 11 janvier prochain, le directeur sportif des Blaugrana, Deco, a été interrogé sur le futur de Xavi avant le match face à Valence.

"Nous sommes en train de reconstruire le club. Xavi a eu le courage d’accepter ce poste dans un moment difficile. Je comprends la critique, car les gens s’attendent toujours à ce que le Barça gagne", a confié le Portugais dans des propos rapportés par le journaliste italien, Fabrizio Romano.

